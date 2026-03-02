Resident Evil Requiem vende più di Village e RE4 nelle vendite fisiche nel Regno Unito

HQ

Come per la maggior parte delle cose, le tendenze vanno e vengono, e non dovremmo trarre conclusioni da un evento isolato in un mercato che, a livello internazionale, è piuttosto limitato, ma sembra che Capcom abbia raggiunto qualcosa di spettacolare. Christopher Dring, fondatore e direttore di Game Business, riferisce che al lancio sono state vendute più copie fisiche di Resident Evil Requiem nel Regno Unito di quante ne siano riuscite a vendere Resident Evil Village e Resident Evil 4 (il remake).

Naturalmente, ciò è molto probabilmente dovuto alle forti vendite di un gioco molto valido, ma allo stesso tempo le vendite di giochi fisici sono diminuite significativamente negli ultimi anni. Il fatto che vengano vendute sempre più copie fisiche del nono gioco regolare della serie cinque anni dopo il suo predecessore e tre anni dopo il remake più atteso della serie fino ad oggi è, ovviamente, molto impressionante.

Non sappiamo quali formati abbiano causato questo problema, ma non sembra essere lo Switch 2, come si potrebbe pensare, perché Dring scrive anche:

"Sono stato affascinato di vedere come se la caverebbe Resident Evil Requiem su Switch 2. I dati fisici del Regno Unito sono in arrivo, e non hanno fatto grandi numeri su Switch 2. Ma nella sua prima settimana ha fatto di più di Mario Tennis Fever. È sostanzialmente la stessa cosa che ha fatto Cyberpunk 2077 l'anno scorso (fisico)"

Come detto, la selezione si applica solo al Regno Unito, quindi non dovremmo leggerci troppo, ma dimostra che i supporti fisici non sono affatto morti - e forse alcune persone che normalmente avrebbero scelto una versione digitale hanno scelto un disco o una cartuccia in questo caso.

Hai comprato Resident Evil Requiem digitalmente, fisicamente - o per niente? Leggi di più sul gioco nella nostra recensione.