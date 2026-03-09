Resident Evil Requiem viene aggiornato, corregge il path tracing e elimina alcuni bug mutati

HQ

Anche se Resident Evil Requiem è stato lanciato il 27 febbraio come un'esperienza molto curata e gradevole su tutte le piattaforme (ad esempio l'abbiamo recensita su PS5 e su Switch 2), non si sa mai cosa può succedere quando si affrontano armi biologiche e virus mutati, ed è proprio per questo che Capcom ha aggiornato il gioco su tutte le piattaforme.

Venerdì, le versioni principali sono state aggiornate alla v1.100.000, mentre proprio oggi l'edizione Nintendo Switch 2 ha ricevuto una propria patch 1.1.1.

Sebbene le patch per PC abbiano modificato le impostazioni grafiche, sia questa che le console hanno risolto alcuni bug (inclusi i blocchi del gioco) per offrire un'esperienza complessivamente migliore.

Aggiornamento 2026.03.09 - Nintendo Switch 2



I problemi che bloccavano la progressione dei giocatori in condizioni specifiche sono stati risolti. Sono state implementate anche diverse correzioni per migliorare la giocabilità complessiva.



Aggiornamento 2026.03.06 - PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam/Epic Games Store



I problemi che bloccavano la progressione dei giocatori in condizioni specifiche sono stati risolti. Sono state implementate anche diverse correzioni per migliorare la giocabilità complessiva.



Steam/Epic Games Store: I problemi legati alle prestazioni del path tracing sono stati risolti. I problemi visivi causati dall'uso delle funzioni di upscaling sono stati risolti.



Epic Games Store: Un bug che causava un calo delle prestazioni durante l'ottenimento degli obiettivi è stato risolto.



Con questo, il "glitch della trapassa" è finalmente stato risolto? Alcuni giocatori (noi inclusi sia su PS5 che su Switch 2) si sono imbattuti in un bug grafico molto evidente ma esilarante: la cinghia delle armi diventava estremamente 'eretta' fisicamente, per poi cambiare forma o "posa" ogni volta che cambiavi arma. Abbiamo ora verificato con la versione 1.100 sulla console Sony e possiamo volentieri (o purtroppo?) riferire che sembra sparito, ma con le note di aggiornamento di Capcom così scarse nei dettagli, non possiamo ancora confermare con certezza al 100%.

Com'è stata la tua esperienza con Requiem finora? E hai visto l'erezione improvvisa di Leon?