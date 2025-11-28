Resident Evil Survival Unit ha già superato i 2 milioni di download

Ci sono voluti solo un paio di giorni perché Resident Evil Survival Unit raggiungesse un milione di download sulle piattaforme mobili, dimostrando che c'è un chiaro interesse per la famosa serie horror di Capcom sulla piattaforma. Ora, basandoci su questo, possiamo riportare che il gioco ha raggiunto un altro traguardo di vendita immensamente impressionante, superando la soglia dei due milioni di download.

Come confermato in un comunicato stampa, dopo il lancio dieci giorni fa, ha raggiunto il traguardo e ha raggiunto la vetta delle classifiche gratuite nei Google Play e App Store in alcuni paesi come Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Giappone, Germania e altri contemporaneamente.

Per celebrare questo traguardo, è stato rivelato che tutti i giocatori saranno ricompensati con premi speciali in-game che si ottengono inserendo il codice promozionale di 2M SURVIVORS tramite il sito di riscatto dei codici promozionali qui.

Hai già giocato a Resident Evil Survival Unit ?