Resident Evil: Survival Unit raggiunge un milione di download due giorni dopo l'uscita Il titolo mobile è stato l'app più scaricata sull'App Store in 15 territori, dove lo è ancora, e lo studio ha lanciato una speciale promozione di 'ringraziamento' con premi in-game.

L'editor Aniplex ha appena annunciato poco fa che il titolo mobile sviluppato da Capcom e JoyCity Corporation, Resident Evil: Survival Unit, ha raggiunto un milione di download cumulativi. Un traguardo piuttosto sorprendente, considerando che il gioco è stato rilasciato solo due giorni fa, il 18 novembre. Tuttavia, sembra che il supporto a Resident Evil anche in questa esclusiva mobile rimanga ai massimi storici, con il gioco che rimane il prodotto più venduto sull'App Store in 15 territori, tra cui Giappone, Germania e Regno Unito, e al secondo posto negli Stati Uniti. Per celebrare questo traguardo, tutti i giocatori riceveranno una ricompensa speciale in gioco. Inserendo il codice promozionale "1M SURVIVORS" sul sito ufficiale di riscatto di codici promozionali, i giocatori potranno riscattare la loro ricompensa. Si prega di consultare il sito ufficiale per informazioni dettagliate sugli articoli premio. Hai provato Resident Evil: Survival Unit, e cosa ne pensi?