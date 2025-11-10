Resident Evil: Survival Unit verrà lanciato la prossima settimana

È stato confermato che il gioco per dispositivi mobili Resident Evil, noto come Resident Evil: Survival Unit, verrà lanciato molto, molto presto. Precedentemente affermato per un arrivo nel 2025, ora Capcom e il partner di sviluppo Joycity Corporation ed editore di questo gioco Aniplex Inc. hanno rivelato che il lancio avverrà già la prossima settimana.

La data è stata fissata ed è prevista per il 18 novembre. Sì, tra otto giorni sarai in grado di provare l'esperienza survival horror sul tuo Android o dispositivo iOS e approfittare dei bonus di registrazione pre-lancio che la community ha acquisito.

Per quanto riguarda cosa aspettarci da questo gioco, ci è stato detto: "Basato sull'iconica serie Resident Evil di Capcom, Resident Evil Survival Unit offre una nuova esperienza strategica su misura per i dispositivi mobili. Il gioco fonde l'accessibilità del gioco mobile con la profondità della strategia in tempo reale, consentendo ai giocatori di tutto il mondo di connettersi e competere in una nuova avventura a tema sopravvivenza ambientata nell'universo di Resident Evil.

Il comunicato stampa dell'annuncio rileva anche che il gioco verrà lanciato in 151 regioni in tutto il mondo, quindi dovresti essere in grado di scaricare questo gioco piuttosto facilmente quando debutterà la prossima settimana.

Sei entusiasta per Resident Evil: Survival Unit ?