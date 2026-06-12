Resident Evil Veronica ha raggiunto un milione di wishlist in solo una settimana

Da quando è uscito il remake di Resident Evil 3, i fan speravano in un restyling del classico Dreamcast Resident Evil - Code: Veronica. All'epoca, Capcom optò invece per Resident Evil 4 (cosa che pochissime persone irritavano), ma dopo mesi di voci, la scorsa settimana è stato confermato che Capcom ha ascoltato.

Il prossimo remake si intitola semplicemente Resident Evil Veronica ed è previsto per il 2027. Ora, Capcom sta fornendo una prova molto chiara di quanto Code: Veronica sia stato davvero atteso, sottolineando su Bluesky che ha già raggiunto un milione di candidature nella wishlist - appena una settimana dopo l'annuncio.

Questo può essere paragonato al grande successo e bestseller Resident Evil Requiem, che l'anno scorso ha impiegato tre settimane per raggiungere ciò che Resident Evil Veronica ha realizzato in un terzo del tempo.

Quindi, molto indica che la Capcom, apparentemente invincibile, si avvicina a un altro grande successo.