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Grazie alla pura determinazione e al duro lavoro, Asobo Studio ha guadagnato riconoscimenti per i suoi titoli. Da un lato, per l'incredibile esperienza di simulazione che è la serie Microsoft Flight Simulator; e dall'altro, per la storia oscura e cruda di una coppia di fratelli che cercano di sopravvivere a una cospirazione soprannaturale nel Medioevo con la serie A Plague Tale. Il loro primo capitolo, 'Innocence', raccontava la storia dei fratelli Hugo e Amicia De Rune, mentre la sorella maggiore cerca di proteggere il fratello da una malattia del sangue, la Macula, che, pur privandolo gradualmente della vita, gli conferisce anche strani poteri per controllare i topi. Un gioco fortemente incentrato sulla storia e, soprattutto, sullo stealth, ma è molto di più.

'Requiem', il suo seguito del 2022, ha proseguito quel viaggio aggiungendo un po' di azione al gameplay, anche se lo stealth è rimasto un elemento centrale. La storia della famiglia De Rune giunse al termine (di cui ovviamente non parlerò qui), ma in quel sequel incontrammo anche un personaggio chiave per il destino dei fratelli, e che custodiva anche i suoi segreti: Sophia, la capitana pirata della Rascasse, nota anche come lo Scorpione dei Mari.

Sophia ebbe un ruolo molto importante in Requiem, ma gli sviluppatori e il pubblico la apprezzarono così tanto che, completati lo sviluppo di quel secondo capitolo, iniziarono a immaginare un'avventura a lei dedicata, sotto forma di prequel. Ed è qui che ci troviamo: Resonance: A Plague Tale Legacy.

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Il motivo per cui sono entrato così nel dettaglio dei primi due capitoli prima di arrivare al cuore di questo è che, sebbene il personaggio di Sophia e alcuni elementi come The Stain siano ancora presenti, questo gioco è uno spin-off di un genere diverso da quello di 'Innocence' e 'Requiem'. Almeno sulla carta. Quindici anni prima che i De Rune partissero per il loro viaggio attraverso la Francia afflitta dalla peste, Sophia era una giovane saccheggiatrice nella banda del defunto padre vicino alla città di Venezia.

Per un colpo di scena del destino, ma anche a causa della sua stessa malattia del sangue, Sophia è costretta a fuggire con l'amica Leni dalla sua ex banda e intraprende una disperata ricerca di risposte su di sé sull'Isola del Minotauro, dove le sue esperienze si intrecciano con quelle di un antico guerriero minoico di nome Teseo. Solo svelando i suoi segreti e restando un passo avanti alla sua ex banda e ai soldati veneziani potrà scoprire la verità sulle sue origini e sul suo destino nella vita.

In effetti, Sophia qui è una guerriera agile nel pieno della sua vita, pronta all'azione. Resonance: A Plague Tale Legacy, per gran parte dei primi capitoli, si presenta come un gioco d'azione-avventura ed esplorazione con una generosa dose di enigmi, usati sia per progredire sia per ottenere una vasta gamma di collezionabili e armi diverse per l'eroina. Mi ha subito ricordato Uncharted 4 per quanto riguarda la struttura dei livelli, con sezioni lineari e ben definite intervallate da aree più piccole e aperte da esplorare e svelare segreti. Sia gli ambienti del covo dei predoni che di Venice sono piuttosto sobri, ma appena arriviamo alla spiaggia soleggiata dell'Isola del Minotauro, il gioco emana una personalità e un fascino unici, con paesaggi bellissimi e artisticamente vibranti.

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Gli enigmi si basano sul gioco di luce e riflessi negli specchi, un elemento centrale che, man mano che la trama si sviluppa, assumerà un significato sempre maggiore all'interno della storia. Nessuno è particolarmente difficile da risolvere, perché oltre a tenere un quaderno di indizi dove annoti ogni piccolo passo avanti, praticamente tutti si basano sull'osservazione all'interno della stanza stessa o della piccola area dove si trova la porta da aprire. Ciò che manca in difficoltà, lo compensa ampiamente con la varietà e la quantità di enigmi, che sono molto generose.

Come gioco d'azione, funziona piuttosto bene, anche se non aspettarti una profondità esaustiva nei combattimenti. Oltre agli attacchi normali e carichi, Sophia può schivare e parare prima di infliggere colpi critici, sfruttando i suoi punti di forza. Può anche usare oggetti da lancio e il suo fidato rampino per il combattimento a distanza. Semplice, ma efficace. E man mano che l'avventura avanza, le combo dei nemici diventano più complesse, ma sblocchi anche abilità speciali che emulano l'abilità dell'antico eroe Theseus.

La verità è che, una volta abituato a quella successione di combattimenti in stile arena e risoluzione di enigmi, il gioco si adatta perfettamente alla mia visione di un'avventura... ma poi venne l'oscurità, e la Bestia. Era qualcosa che a malapena riuscivo a menzionare quando ho scritto le mie prime impressioni sul gioco qualche settimana fa, ma ora è arrivato il momento di parlare di cosa sia davvero Resonance: A Plague Tale Legacy, e la risposta è un'avventura horror-azione, con l'enfasi sull''horror' piuttosto che sull'azione.

A un certo punto della storia, Sophia dovrà fuggire da una strana creatura informe, dalla quale l'unico modo per fuggire con la vita è essere furtivo. Non sono un grande fan dei giochi horror, ma devo dire che anche dopo aver completato una sezione stealth in cui la tensione è tale che una mossa falsa significa la morte (e dover ricaricare il gioco), mi sono ritrovato a tirare un sospiro di sollievo sul divano dopo aver schivato il pericolo. E questo, amici miei, è il risultato di una narrazione scritta in modo squisito. Dal momento in cui la Creatura è in libertà, la furtività diventa parte integrante del gioco, e posso assicurarti che da quel momento in poi non correrai più in nessuna stanza. All'improvviso, prendi il gioco molto più sul serio e sei costantemente all'erta di un lampo blu ai margini dello schermo - un segno che 'esso' ti sta seguendo.

Purtroppo, c'è ancora molto lavoro da fare su Resonance in termini di gameplay puro. Almeno nella versione PS5 che ho usato per questa recensione, ho incontrato alcuni ostacoli di progressione perché la sequenza delle sezioni platform, o la scena stessa, sembrava 'costringermi' ad andare dal punto A al punto B in modo molto specifico, anche se non c'era una reale necessità sullo schermo. Lascia che ti spieghi: in vari momenti, la Creatura ti inseguirà e ti inseguerà, assorbendo una sorta di polvere blu che ti copre e che lasci anche dietro di te quando ti muovi normalmente. Se ti accovacci, puoi schivarla molto più facilmente. Il problema nasce quando usi quella meccanica di accovacciamento, come il gioco ti ha insegnato, ma allo stesso tempo vuole costringerti a correre in modo che la scena scriptata appaia più spettacolare. Se non lo fai, la scena in cui la Creatura ti cattura e uccide si svolge immediatamente. Quei momenti (che sono diversi in tutto il gioco) mi lasciavano sempre un sapore molto amaro. Soprattutto, perché erano sezioni che richiedevano di rigiocare un'area precedente, eppure il gioco non indica mai in nessun momento che tu debba superarle in quel modo.

Non aiuta nemmeno il fatto che a volte un bug classico ti costringa a uscire dal gioco e ricaricare il salvataggio dal menu principale. Fortunatamente, nessuno dei bug che ho incontrato mi ha impedito di continuare la storia, ma sono cose da tenere a mente prima del lancio. Una toppa sarà necessaria e molto benvenuta.

Anche con questi svantaggi, vorrei concludere con una nota positiva riguardo a Resonance: A Plague Tale Legacy. La sua coerenza – sia nella narrazione (con i suoi spostamenti tra il 'passato' di Teseo e il 'presente' di Sofia) – si incastra perfettamente, e la storia serve anche a colmare alcune delle principali domande senza risposta lasciate dai giochi originali A Plague Tale. Una menzione speciale va alla colonna sonora, che è maestosa anche in quei momenti di puro terrore underground, fino alle scene più emozionanti, così come al doppiaggio. Vale la pena notare che la stessa attrice che ha doppiato Sophia in 'Requiem', Anna Demetriou, qui esegue anche il motion capture, e penso che faccia un lavoro eccellente.

Se sei un fan di A Plague Tale, troverai essenziale tornare nel suo mondo con Resonance: A Plague Tale Legacy. E per chi di voi non fosse così appassionato della serie o non la conoscesse, la sua miscela più equilibrata di azione e enigmi la rende anche un'avventura solista molto affascinante, dato che non è necessario conoscere la serie per goderla. Un'avventura eccellente per dire addio all'estate.