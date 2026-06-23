Resonance: A Plague Tale Legacy Anteprima: Ogni colpo lascia un sapore di sangue e avventura

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Ricordo che A Plague Tale: Innocence era uno di quei giochi che ti annodano lo stomaco, per diversi motivi. Forse la principale è che ho sempre trovato i ratti creature troppo intelligenti da risultare quasi crudeli, e la seconda è che in quel gioco la furtività era la meccanica centrale, mentre controllavi una ragazza adolescente, Amicia de Rune, mentre accompagnava e salvava suo fratello Hugo nella Francia medievale. Quando arrivò il suo seguito, A Plague Tale: Requiem, c'era ancora un po' di quella furtività, ma Amicia era cresciuta, e con questo arrivò la sua determinazione a fare tutto il necessario per proteggere i suoi cari.

Ha trovato gran parte di quella determinazione anche in un personaggio chiave di Requiem: Sophia, la capitana della nave pirata che fungeva anche da figura quasi materna per i fratelli, e che lasciava intendere che ci fosse molto di più in lei di quanto rivelato dal gioco del 2022. Resonance: A Plague Tale Legacy colma questo vuoto nella storia, arricchendo anche l'intera storia del lavoro di Asobo Studio. Quindici anni prima degli eventi del gioco, ora prendiamo il controllo di una giovane Sophia mentre prende in mano il proprio destino.

L'anteprima a cui avevamo accesso ci ha permesso di giocare due capitoli intermedi della storia, in cui Sophia e un'altra avventuriera di nome Leni esplorano insieme le rovine dell'isola di Minosse, dove, secondo la leggenda, un tempo viveva il Minotauro della mitologia greca. Sempre sull'isola c'è una banda di fuorilegge chiamata Vipera, che sembrano cercare qualcosa tra le rovine.

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La demo si è concentrata su tre aspetti principali. Prima di tutto, ha messo in mostra l'impressionante abilità tecnica di Resonance: gli ambienti dell'isola greca, le sue rovine e la sua vegetazione sono realizzati con grande cura e attenzione ai dettagli. E non si tratta solo dei modelli: c'è un elegante design dei livelli, con diversi percorsi interconnessi per orientarsi nell'ambiente, permettendoti di affrontare gli inevitabili incontri con i nemici come preferisci. C'è anche un certo grado di verticalità, anche se è vero che per ora è limitato a un punto di osservazione elevato da cui tendere un'imboscata a un pirata ignaro. Sebbene ci siano diversi modi per raggiungere queste aree, l'ambiente è progettato in 'stanze' dove puoi combattere, trovare un oggetto da collezione o un pezzo di puzzle, e poi passare al successivo. Non ci sono spazi aperti in senso stretto, il che in questo caso sembra giocare a favore del gioco, mantenendoti concentrato sull'azione e seguendo gli indizi.

Il sistema di combattimento non reinventa la ruota, ma è molto solido. Sophia può attaccare brandendo due lame, schivare e parare, a seconda del tipo di attacco che riceve. Per infliggere danni ai nemici, devi prima rompere la loro guardia, e questo può essere ottenuto mettendosi dietro di loro, finendo o colpendo un vero 'calcio spartano', che funziona molto bene contro nemici armati di scudo. Niente che non abbiamo già visto, ma puoi aggiungere piccoli bonus passivi ai tuoi attacchi e parate trovando accessori e collezionabili sparsi per la mappa, che si attivano automaticamente. Puoi anche potenziare abilità speciali usando i punti Risonanza, che sembrano canalizzare un antico potere proveniente da Sophia per concederle una 'seconda presenza' che la assista. In pratica, queste abilità potenziano il contrattacco dopo una schivata o parata perfetta, oppure ti permettono di assorbire il prossimo colpo che ricevi. Nell'anteprima, tutto questo è piuttosto limitato, ma i percorsi di progressione e il numero di punti necessari per potenziare il protagonista suggeriscono un sistema ricco e complesso. Anche se il gioco supporta tastiera e mouse, consiglierei di giocare con un controller, perché si adatta molto meglio all'esperienza.

L'isola è un labirinto a sé stante, dove dovrai esplorare i suoi edifici in rovina, aprendo un passo verso il prossimo. Per farlo, Sophia possiede un artefatto: un'antica sfera che rivela gli enigmi e usa la luce per svelarli. Anche se la versione del gioco ne conteneva diversi, sembravano tutti più o meno gestibili, a patto che ci dedicassi un po' di tempo e creatività. Se qualcuno di essi sembrava insormontabile a prima vista, potevi consultare un diario dove lei aveva annotato gli indizi. È come se stessi rivivendo la ricerca del Sacro Graal in Indiana Jones e l'Ultima Crociata, ma con due donne nel XIV secolo.

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Dopo aver completato una serie di enigmi, ci ritroviamo improvvisamente in una sequenza in cui controlliamo Teseo, un guerriero dell'antichità (potrebbe essere QUEL Teseo del mito?) il cui destino sembra legato a quello di Sofia attraverso il tempo e lo spazio. A proposito – e questo ha già dato un enorme impulso al mio interesse per il gioco in vista dell'uscita del 27 agosto – la sequenza in cui controlli Theseus presenta una musica corale davvero mozzafiato. È tra i migliori che abbia sentito in un gioco da molto tempo.

Grazie a Theseus e alla sua conoscenza del passato, e dopo uno scontro con la nostra ex banda di pirati, ci ritroviamo nelle profondità dell'isola, dove il gioco ci ricorda che A Plague Tale è un'avventura che a volte ci getta nel terrore. Senza entrare troppo nei dettagli, dirò solo che ciò che si nasconde sotto l'isola è qualcosa di molto più strano e terrificante di uno sciame di ratti afflitti dalla Contaminazione. E allo stesso tempo, non posso fare a meno di vedere che c'è una connessione con un tutto più grande. Asobo Studio riesce a realizzare la transizione perfetta dal farci sentire come un'eroina d'azione inarrestabile a farci terrorizzare dieci minuti dopo, scorrendo tra i raggi di luce ed evitando le ombre mentre pregiamo per la nostra vita.

Ecco quanto sia stata potente questa prima esperienza con Resonance: A Plague Tale Legacy, e ora sono ancora più impaziente di intraprendere questa avventura quando arriverà il 27 agosto.