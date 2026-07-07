Resonance: A Plague Tale Legacy è diventato oro ed è pronto per il lancio alla fine di agosto

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Considerando il campo minato assoluto che sono settembre e ottobre 2026 per quanto riguarda i lanci di videogiochi, non abbiamo mai avuto molti dubbi sul fatto che Resonance: A Plague Tale Legacy di Asobo Studio abdicasse alla finestra di lancio di fine agosto. Tuttavia, su questo fronte, ora abbiamo un aggiornamento che praticamente blocca definitivamente la data di lancio.

Lo sviluppatore ha rivelato che Resonance: A Plague Tale Legacy è "diventato gold" ed è quindi 'completo'. Diventare oro si riferisce al momento in cui un gioco è pronto per essere stampato su un disco e quindi si trova in uno stato in cui lo studio è felice di lanciarlo. Naturalmente, dato che il digitale è molto più diffuso di dieci anni fa, un gioco non deve essere completato correttamente allo status oro, poiché una patch del giorno uno e simili possono arrivare e migliorare ulteriormente il titolo.

Tuttavia, questa notizia praticamente blocca Resonance: A Plague Tale Legacy alla data di lancio del 27 agosto, con il gioco previsto per PC, PS5 e Xbox Series X/S. Per saperne di più sul gioco, non perderti la nostra recente anteprima pratica.