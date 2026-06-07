Resonance: A Plague Tale Legacy è pronto a offrire molta azione e drammi a fine agosto

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La raffica di annunci e trailer all'Xbox Games Showcase non lascia tempo per riprendere fiato, e subito dopo l'annuncio di Halo: Campaign Evolved, siamo stati regalati alla magnifica illustrazione di Resonance: A Plague Tale Legacy.

Il titolo di Asobo Studio è ora nelle fasi finali di sviluppo e ci ha presentato un trailer ricco di azione, avendo chiaramente notato i miglioramenti apportati alla serie in questo senso con A Plague Tale: Requiem, e con uno stile molto simile a quello recentemente offerto dal giovane Bond in 007 First Light.

Ma più gameplay non era l'unica cosa che ci hanno mostrato oggi. È stato inoltre confermato che Resonance: A Plague Tale Legacy uscirà il 27 agosto su PC (Steam, Epic Games Store, Xbox su PC), Xbox Series, Xbox Cloud e PlayStation 5. Dai un'occhiata al trailer e ai nuovi screenshot qui sotto.