Resonance: A Plague Tale Legacy si mostra in vista della sua prossima uscita

HQ

Mancano solo pochi giorni al rilascio del tanto atteso Resonance: A Plague Tale Legacy. Questo spin-off sposta l'attenzione dai fratelli Rune al personaggio di Sophia. Sarà un'avventura decisamente più ricca di azione, dove la furtività è ora sostituita da combattimenti intensi.

Sophia si lancia in un'avventura misteriosa e, alla serata di apertura della Gamescom, abbiamo ricevuto un trailer completamente nuovo che sicuramente ci entusiasmerà ancora di più per l'uscita imminente. Resonance: A Plague Tale Legacy è in fase di sviluppo, proprio come i suoi predecessori, da Asobo Studio, e sarà rilasciato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X il 27, tra appena due giorni.