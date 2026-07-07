Resostanza: Game Pass ha milioni di iscritti in meno rispetto a due anni fa

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Da diversi anni ormai è chiaro che Game Pass non va tutto bene. Microsoft non ha riportato alcun numero di abbonati, mentre i prezzi sono aumentati significativamente. Come probabilmente sapete, la responsabile Xbox Asha Sharma ha annunciato ieri che stanno arrivando importanti licenziamenti nelle divisioni Xbox e ha ammesso contemporaneamente che Game Pass non ha mantenuto le promesse sperative.

Non è chiaro quanti abbonati abbiano oggi, e molti hanno lasciato il servizio dopo il grande aumento dei prezzi dello scorso autunno. Quando il prezzo è stato invece ridotto questa primavera, i rappresentanti di Xbox hanno detto che le persone avevano iniziato a tornare a Game Pass - anche se, ancora una volta, senza fornire cifre concrete.

L'ultimo dato ufficiale risale al 2024 e si attesta a 34 milioni di abbonati, ma ora il Wall Street Journal riporta che attualmente ne ha circa 30 milioni. Se queste informazioni sono corrette, il numero di abbonati è quindi diminuito, e Game Pass ha perso abbonati negli ultimi anni invece di guadagnarli.

Con il reset di Xbox che ora è previsto (che include i licenziamenti menzionati), anche Game Pass probabilmente sarà influenzato - ma in che modo resta da vedere.