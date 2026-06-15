Resostanza: Il gioco multiplayer di The Witcher Project Sirius è un RPG cooperativo, rivolto solo a PC e console

Tra la miriade di altri progetti nel catalogo di CD Projekt Red, abbiamo un prossimo gioco multiplayer di The Witcher. Sviluppato da The Molasses Flood (che è stato completamente fuso in CDPR l'anno scorso), Project Sirius rimane avvolto nel mistero, ma una nuova informazione potrebbe dirci che tipo di esperienza dovremmo aspettarci quando avrà una rivelazione completa.

Una fonte non divulgata ha detto a MP1st che il gioco è un RPG cooperativo free-to-play, in cui tu e i tuoi amici creerete i vostri Witchers personalizzabili, accettando contratti per uccidere mostri in diversi ambienti come rovine infestate, paludi inquietanti e altro ancora. Acquisirai abilità basate sulle diverse scuole dei Witcher, potrai preparare pozioni e usare anche i Segni magici. Il gioco si svolge nell'anno 1230 nell'universo di The Witcher, quando Geralt sarebbe ancora stato un ragazzo.

A quanto pare, per ora il gioco punta solo a un lancio su PC e mobile, il che significa che i giocatori console potrebbero teoricamente essere esclusi. Project Sirius è ancora in sviluppo attivo, essendo stato riavviato nel 2023. Il multiplayer di The Witcher potrebbe non essere nella lista dei desideri di tutti in questo momento, ma sappiamo anche che CD Projekt Red sta lavorando duramente al prossimo gioco principale single-player della sua saga The Witcher, quindi non c'è motivo di temere che il franchise cambi di postazione.