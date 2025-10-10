Respinta la causa di Drake contro Not Like Us di Kendrick Lamar

HQ

L'ultima lancia è stata lanciata nella battaglia di Kendrick contro Drake, e in una manovra scioccante Drake sembra aver conficcato l'arma nel proprio piede a seguito di un tentativo fallito di causa contro Lamar e Universal Music Group.

In un'ordinanza di 38 pagine (tramite la BBC), il giudice Jeannette Vargas ha stabilito che il testo di Lamar non può essere considerato diffamatorio. "La battaglia rap di sette tracce degli artisti è stata una 'guerra di parole' che è stata oggetto di un sostanziale controllo dei media e del discorso online", ha scritto. "Sebbene l'accusa che il querelante sia un pedofilo sia certamente seria, il contesto più ampio di un'accesa battaglia rap, con un linguaggio incendiario e accuse offensive lanciate da entrambi i partecipanti, non inclinerebbe l'ascoltatore ragionevole a credere che Not Like Us fornisca fatti verificabili sul querelante".

Ha notato che Drake sembrava persino sfidare Lamar a fare accuse così gravi in una delle sue diss track. Il rap beef è noto per attirare vetriolo e accuse gravi da entrambe le parti, ma raramente i testi sono stati portati in tribunale in questo modo. Mentre Drake è corso dall'insegnante dopo essere stato oggetto dell'accusa di pedofilia più rumorosa del mondo, sembra che abbia trovato la sconfitta sia sul palco che in aula.

