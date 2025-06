Respinta la causa di Justin Baldoni contro Blake Lively

La battaglia legale durata mesi tra le star di It Ends With Us Justin Baldoni e Blake Lively potrebbe volgere al termine. Almeno, l'enorme causa per diffamazione da 400 milioni di dollari di Baldoni è stata respinta da un giudice di New York.

Secondo la BBC, il giudice Lewis Liman ha respinto la causa di Baldoni, che è stata presentata per contrastare la causa intentata da Lively per presunte molestie sessuali e una campagna diffamatoria contro di lei da parte di Baldoni.

Le affermazioni di Baldoni erano che Lively gli aveva rubato il film minacciando di non promuoverlo, e che poi aveva creato una falsa narrazione sostenendo che lui l'avesse molestata sessualmente. Tuttavia, il giudice Liman ha scritto che le affermazioni di Baldoni "non hanno adeguatamente sostenuto che le minacce di Lively fossero estorsioni illecite piuttosto che una contrattazione dura o una rinegoziazione delle condizioni di lavoro legalmente consentite".

Gli avvocati di Lively definiscono la decisione una "vittoria totale e una completa rivendicazione per Blake Lively, insieme a coloro che Justin Baldoni e i Wayfarer Parties hanno trascinato nella loro causa di ritorsione, tra cui Ryan Reynolds, Leslie Sloane e il New York Times".

Baldoni è stato informato che potrebbe modificare e ripresentare le sue accuse entro il 23 giugno, quindi la palla è nel suo campo per vedere cosa succederà dopo.