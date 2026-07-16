Responsabile dello Studio e altri ruoli di leadership separati da ZeniMax Online Studios

HQ

Come parte dei grandi licenziamenti di Xbox causati dall'impostazione del tasto reset sul marchio, 379 posti di lavoro sono stati resi inutili da ZeniMax, che coprono sia le sedi del Maryland per ZeniMax Media Inc. (che si occupa dello sviluppo e della pubblicazione di Bethesda), sia ZeniMax Online Studios, lo sviluppatore dietro The Elder Scrolls Online. Quest'ultimo studio ha perso più di 200 posti di lavoro, inclusi alcuni ruoli chiave.

In un nuovo avviso ricevuto da Game File, vediamo che il direttore dello studio Joe Burba, la produttrice esecutiva di ESO Susan Kath, il direttore del gioco dello studio Rich Lambert e la direttrice di produzione Ala Diaz stanno per andarsene, così come il direttore audio dello studio, il direttore artistico, il vicepresidente e il controller, e altri. Secondo un avviso interno del team di leadership, la maggior parte di loro rimarrà a bordo in questo periodo di transizione, poiché presto un nuovo team di leadership di veterani dello studio prenderà presto il suo posto. Questo nuovo team di leadership include l'ex responsabile delle operazioni commerciali Josh Henderson e Nick Giacomini, che è diventato direttore di gioco di ESO lo scorso agosto.

"Abbiamo una grande fiducia in Josh e Nick, nel futuro di questo studio e nella continua crescita di ESO. Con esperienze entusiasmanti ancora in arrivo per i nostri giocatori mentre concludiamo il lavoro per Update 51 e oltre, crediamo che la vostra passione, creatività e impegno reciproco e verso la comunità continueranno a essere il battito cardiaco di ESO," recita l'avviso del vecchio team di leadership.

Naturalmente, ci sono ben oltre cento altri dipendenti di ZOS che non facevano parte del team di leadership licenziato. 60 dipendenti senior QA sono stati licenziati, oltre a animatori, responsabili bilingui del servizio comunitario, produttori e molti altri. Si dice che solo 9 dipendenti siano stati informati dell'eliminazione della loro posizione prima del 6 luglio, molti dei quali lo hanno scoperto il giorno in cui è stato premuto il pulsante di reset.