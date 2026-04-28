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Call of Duty: Black Ops 7
Restano due settimane di qualificazioni per la Call of Duty League Major III, ecco tutti gli incontri
Ora che il Minor I è finito, tutti gli occhi sono tornati al prossimo Major.
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Siamo ben oltre la seconda metà della stagione 2026 della Call of Duty League, dato che la Major III ha già ospitato diverse settimane di azione di qualificazione e la prima Minor della stagione si è conclusa.
Con solo quattro Major in programma per questa stagione prima dei playoff di luglio, sta diventando cruciale per le squadre trovare la forma e assicurarsi punti chiave di Call of Duty League per assicurarsi di essere presenti nelle competizioni del Championship Weekend. A questo, restano due settimane di azione di qualificazione per il Major III, che si terrà dal 15 al 17 maggio ad Atlanta, Georgia.
Con molta azione all'orizzonte, ecco le restanti partite per le qualificazioni del Major III.
Venerdì 1 maggio:
- OpTic Texas vs. Boston Breach
- Los Angeles Thieves vs. Cloud9 New York
- FaZe Vegas vs. Carolina Royal Ravens
Sabato 2 maggio:
- Cloud9 New York vs. Carolina Royal Ravens
- Eretici di Miami vs. FaZe Vegas
- Vancouver Surge vs. Riyadh Falcons
- Toronto KOI vs. OpTic Texas
Domenica 3 maggio:
- Vancouver Surge contro Los Angeles Thieves
- Miami Heretics vs. G2 Minnesota
- Paris Gentle Mates contro Boston Breach
Venerdì 8 maggio:
- Riyadh Falcons vs. Miami Heretics
- Paris Gentle Mates vs. OpTic Texas
- Vancouver Surge vs. Toronto KOI
Sabato 9 maggio:
- Los Angeles Thieves contro Carolina Royal Ravens
- OpTic Texas vs. FaZe Vegas
- G2 Minnesota vs. Boston Breach
- Riyadh Falcons vs. Cloud9 New York
Domenica 10 maggio:
- Parigi Gentili Amici contro Eretici di Miami
- Los Angeles Thieves contro G2 Minnesota
- Toronto KOI vs. Cloud9 New York