Restano due settimane di qualificazioni per la Call of Duty League Major III, ecco tutti gli incontri

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Siamo ben oltre la seconda metà della stagione 2026 della Call of Duty League, dato che la Major III ha già ospitato diverse settimane di azione di qualificazione e la prima Minor della stagione si è conclusa.

Con solo quattro Major in programma per questa stagione prima dei playoff di luglio, sta diventando cruciale per le squadre trovare la forma e assicurarsi punti chiave di Call of Duty League per assicurarsi di essere presenti nelle competizioni del Championship Weekend. A questo, restano due settimane di azione di qualificazione per il Major III, che si terrà dal 15 al 17 maggio ad Atlanta, Georgia.

Con molta azione all'orizzonte, ecco le restanti partite per le qualificazioni del Major III.

Venerdì 1 maggio:



OpTic Texas vs. Boston Breach



Los Angeles Thieves vs. Cloud9 New York



FaZe Vegas vs. Carolina Royal Ravens



Sabato 2 maggio:



Cloud9 New York vs. Carolina Royal Ravens



Eretici di Miami vs. FaZe Vegas



Vancouver Surge vs. Riyadh Falcons



Toronto KOI vs. OpTic Texas



Domenica 3 maggio:



Vancouver Surge contro Los Angeles Thieves



Miami Heretics vs. G2 Minnesota



Paris Gentle Mates contro Boston Breach



Venerdì 8 maggio:



Riyadh Falcons vs. Miami Heretics



Paris Gentle Mates vs. OpTic Texas



Vancouver Surge vs. Toronto KOI



Sabato 9 maggio:



Los Angeles Thieves contro Carolina Royal Ravens



OpTic Texas vs. FaZe Vegas



G2 Minnesota vs. Boston Breach



Riyadh Falcons vs. Cloud9 New York



Domenica 10 maggio:



Parigi Gentili Amici contro Eretici di Miami



Los Angeles Thieves contro G2 Minnesota



Toronto KOI vs. Cloud9 New York

