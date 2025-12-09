ReStory è un simulatore di gestione rilassato dedicato al restauro di dispositivi dell'epoca Y2K

Come parte del Wholesome Snack Showcase, abbiamo appena avuto un primo sguardo al prossimo progetto dello sviluppatore Mandragora, ReStory. Questo è un delizioso e rilassato simulatore di gestione del negozio guidato dalla storia, un gioco che si basa su dare una seconda vita a gadget e dispositivi attraverso la tua cura e competenza con affetto.

Ambientato nella Tokyo della metà degli anni 2000, l'obiettivo è gestire e gestire un piccolo negozio specializzato nel restauro di dispositivi dell'epoca Y2K, che va dai telefoni alle fotocamere ai lettori musicali, e persino console di gioco iconiche, persino prodotti ufficialmente con licenza da Atari. Tenendo questo in mente, dovrai interagire con i clienti, sistemare i loro dispositivi, raccogliere i frutti e tutto questo seguendo una trama con elementi narrativi ramificati che cambiano a seconda delle tue scelte.

ReStory avrà un playtest pubblico su Steam per prima, ma per quanto riguarda la data ufficiale di lancio, il gioco è previsto per il debutto nel 2026 su PC tramite Steam. Le attività editoriali sono gestite da tinyBuild.