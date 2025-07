Retro racing bliss: Old School Rally ottiene il trailer di rilascio completo

HQ

Old School Rally è finalmente arrivato. Completo di tutto ciò che noi nostalgici dei vecchi tempi sogniamo: estetica anni '90, suoni del motore digitalizzati, neve, ghiaia e asfalto. Sviluppato da Frozen Lake Games e pubblicato da Astrolabe Games, il gioco ha trascorso un bel po' di tempo in accesso anticipato, ma ora si sta dirigendo verso un rilascio completo giusto in tempo per le vacanze.

Il nuovo trailer mostra un sacco di auto, tracce e un synth banger deliziosamente retrò che suona in sottofondo e ci trasporta immediatamente ai giorni d'oro. A partire da oggi è disponibile una demo per Playstation 5 e Switch, e puoi dare un'occhiata al nuovo trailer qui sotto. Vale anche la pena ricordare che il gioco supporterà i volanti: una sorpresa molto gradita.

Quindi, Old School Rally è qualcosa per cui stai andando su di giri?