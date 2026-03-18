Retro Rewind - Video Store Simulator, un videogioco che riporta la nostalgia per i negozi di noleggio video è ora disponibile

Negozi di noleggio video, cybercafé, cabine telefoniche... Ci sono stati tantissimi aspetti chiave della vita per chi è cresciuto negli anni '90 che sono scomparsi da un giorno all'altro. Forse parlo da vecchio (anche se ho appena 30 anni), ma è vero che le generazioni più giovani non capiscono certe cose che facevano parte della vita quotidiana per gli anziani. Spesso ricordo con affetto quei giorni in cui andavi in un negozio di video e potevi persino noleggiare videogiochi, giocarci nel weekend e restituirli il lunedì.

Per fortuna, non sono l'unico a sentire la mancanza dei negozi di noleggio video, e Blood Pact Studios ha lanciato Retro Rewind - Video Store Simulator, un videogioco in cui possiamo gestire il nostro negozio di noleggio video e goderci tutti i vantaggi e i cattivi che ne derivano, come noleggiare videocassette VHS e gestire i clienti, applicare penali e penali per ritardo e, naturalmente, aggiornare e personalizzare il nostro negozio. Puoi guardare il trailer qui sotto.

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Cosa ne pensi? Se hai vissuto l'età d'oro dei negozi di video o sei semplicemente curioso di conoscere un po' il nostro recente passato, questo gioco potrebbe essere proprio quello che fa per te.