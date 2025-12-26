Retro Studios ha dovuto continuare Metroid Prime 4 con il progetto di Bandai Namco come scheletro

HQ

Ora che la polvere si sta posando sull'uscita di Metroid Prime 4: Beyond, è il momento di spiegare cosa è andato bene e cosa deve essere cambiato o migliorato per il futuro della serie.

Il gioco sta vendendo "moderatamente bene" (almeno, fuori dal Giappone), secondo i dati degli analisti, ma né la risposta dei fan è stata unanime come con Metroid Dread, né i critici sono stati così benevoli (ecco la nostra). Ma ora sappiamo che il percorso di sviluppo per Metroid Prime 4: Beyond è stato un retrò (e a volte una prova) per Retro Studios, lo studio incaricato per ultimo di completare il gioco.

Il progetto è nato e ha trascorso anni in sviluppo da Bandai Namco, come tutti sappiamo, ma solo ora il produttore Nintendo Kensuke Tanabe ha rilasciato un'intervista a Famitsu (tradotta da carta su Famiboards) in cui approfondisce la sfida che hanno incontrato con Beyond. In esso, riconosce che Retro non ha mai realizzato Metroid Prime 4 da zero: hanno dovuto seguire in parte il modello originale della versione Bandai Namco, dato che Nintendo aveva speso troppo per due anni.

"Il progetto ha cambiato società di sviluppo a metà strada, e abbiamo dovuto ricominciarlo a Retro Studios. Tuttavia, Retro Studios non aveva all'epoca l'infrastruttura per sviluppare un titolo 'Metroid Prime', quindi abbiamo dovuto iniziare costruendo quelle basi. Inoltre, mentre abbiamo esternalizzato i modelli di background e la creazione delle scene, la produzione dei dati di background da sola ha richiesto numerosi subappaltatori. Questo significava selezionare inizialmente quelle aziende e gestirle durante tutto il processo. Il nostro staff di gestione del progresso è stato incredibilmente disponibile nel bilanciare orario e qualità. Siamo molto grati a loro. Siamo anche grati ai numerosi studi che hanno creato i dati.

Il punto chiave su cui ci siamo concentrati è stato far comprendere al nuovo staff la nostra filosofia di produzione. Ci è voluto tempo perché capissero che non stavamo solo creando un gioco, ma un'esperienza per il giocatore, e soprattutto per capire il senso di "間" (pausa/spazio) così caratteristico di Metroid Prime. Alla fine, penso che abbiano compreso questo concetto giapponese di "間" stesso."

Questo spiegherebbe perché ci sono cambiamenti tonali così drastici tra il design delle sezioni e le meccaniche all'interno del gioco. Tuttavia, dà anche speranza per il futuro, perché se Nintendo dovesse fidarsi di nuovo di Retro Studios per un (ipotetico) Metroid Prime 5, partirebbero da una posizione molto più comoda e avanzata, con personale senior e molta più libertà di costruire il gioco da zero.

Cosa ne pensi delle parole di Tanabe, e pensi che vedremo mai Metroid Prime 5 da Retro Studios?