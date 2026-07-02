Rettile gigante indossa abito da sposa per una bizzarra cerimonia messicana

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Può sembrare un po' strano. Ma il fatto è che nella città messicana di San Pedro Huamelula, è tradizione celebrare un matrimonio simbolico con una maria di caimano. Che, in questa occasione, era vestita con un abito da sposa bianco e celebrata con la musica.

Tuttavia, la cerimonia non riguarda un matrimonio vero e proprio; secondo la tradizione, simboleggia una storica unione tra due popoli indigeni nello stato di Oaxaca. Si dice che il rituale porti raccolti abbondanti, pesca di successo e prosperità agli abitanti.

Il festival di tre giorni si conclude con il sindaco che regala alla sua sposa rettiliana un bacio simbolico. Puoi vederlo nel video qui sotto.