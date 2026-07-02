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Rettile gigante indossa abito da sposa per una bizzarra cerimonia messicana

Un sindaco messicano ha nuovamente partecipato a una delle tradizioni più insolite al mondo, sposando simbolicamente un caimano vestito con un abito da sposa.

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Può sembrare un po' strano. Ma il fatto è che nella città messicana di San Pedro Huamelula, è tradizione celebrare un matrimonio simbolico con una maria di caimano. Che, in questa occasione, era vestita con un abito da sposa bianco e celebrata con la musica.

Tuttavia, la cerimonia non riguarda un matrimonio vero e proprio; secondo la tradizione, simboleggia una storica unione tra due popoli indigeni nello stato di Oaxaca. Si dice che il rituale porti raccolti abbondanti, pesca di successo e prosperità agli abitanti.

Il festival di tre giorni si conclude con il sindaco che regala alla sua sposa rettiliana un bacio simbolico. Puoi vederlo nel video qui sotto.

Rettile gigante indossa abito da sposa per una bizzarra cerimonia messicana

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