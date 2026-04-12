Return of the Obra Dinn, Papers Please creator non parla di nuovi progetti a causa delle paure dell'IA

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Return of the Obra Dinn e Lucas Pope, creatore di Papers Please, ha molte idee e sta lavorando a diversi progetti in questo momento. Tuttavia, al momento non condivide molto su ciò su cui sta lavorando, soprattutto per paura che l'IA o altri possano rubare i suoi concetti prima che lui possa realizzarli appieno.

Parlando con Mike Rose e Rami Ismail nel loro podcast Mike & Rami Are Still Here (trascrizione tramite VGC), Pope ha chiarito che sta ancora lavorando ai videogiochi e non si è mai allontanato dall'industria. Invece, vuole solo tenere le sue idee dietro porte chiuse finché non sarà pronto a condividerle.

"Voglio dire, non è una regola rigida. È solo che ho avuto una sensazione a riguardo, e non mi sentivo più a mio agio a parlare di quello su cui stavo lavorando. Quindi spero che questo si rompa e che io possa sentirmi a mio agio a parlare delle cose su cui sto lavorando," ha detto Pope.

È anche un po' più diffidente nel pubblicare nuovi giochi, dopo che il successo di Papers Please e Return of the Obra Dinn lo ha reso un nome noto per gli appassionati di giochi indie. "Mi sento fortunato con quei due giochi. Sai, posso fare di nuovo le stesse cose. Posso concentrarmi un po' sulla narrazione, sul gameplay, sulle meccaniche e cose del genere, ma chissà, potrebbe essere un errore totale. E non voglio davvero azzardare troppo in questo senso," spiegò Pope.

Le paure e le pressioni interne dell'IA possono essere una combinazione pericolosa, ma speriamo che Pope possa sentirsi presto soddisfatto di un nuovo progetto, e lasciamoci dare uno sguardo a cosa si sta gestendo in quella sua mente.