Silent Hill 2 è giustamente considerato uno dei capolavori assoluti del genere horror - un gioco che non solo spaventava, ma anche scosso, metteva in discussione e si soffermava molto tempo dopo i titoli di coda. È un tour de force narrativo incentrato su senso di colpa, lutto e auto-negazione, dove le meccaniche di gioco sono subordinate alla storia piuttosto che il contrario.

Rispetto ai giochi, non ultimi i primi tre, che sono capolavori senza tempo, gli adattamenti cinematografici sembrano un po' banali per fare soldi che semplificano tutto ciò che Silent Hill rappresenta. La magia semplicemente non c'è, e l'orrore rimane piuttosto superficiale, anche se il primissimo film sembrava capire l'importanza dell'atmosfera e dell'atmosfera.

È chiaramente allettante soffermarsi sui confronti con i giochi, e con Return to Silent Hill c'era ancora speranza che Christophe Gans potesse costruire sulle lezioni apprese dal primo film e regalare a noi fan l'adattamento che tutti avevamo sognato e sperato. Horror psicologico sfumato, grezzo e agghiacciante.

Le scene ricordano spesso un cosplay poco riuscito.

Purtroppo, è esattamente questo che Return to Silent Hill non è. Un film che non è solo un fallimento monumentale sotto molti livelli, ma riesce anche a essere persino peggiore del già tragicamente terribile Silent Hill Revelation con il suo ridicolo 3D. Questo è, senza esagerare, il peggior film dell'anno finora - un epiteto che purtroppo credo rimarrà per tutto il 2026.

Dove Silent Hill 2 è stato rivoluzionario, Return è piuttosto ridicolo. Dove il gioco spaventava e turbava, Return riesce al massimo a causarti un mal di testa cronico e una forte nausea. È così profondamente frustrante, perché le condizioni c'erano - almeno sulla carta. Dopotutto, il capolavoro di Team Silent è stato rivoluzionario per la sua storia e per come il gioco affrontava l'horror in un modo mai vissuto prima in quel medium.

Ma Gahns riesce in qualche modo a rovinare tutto, e dopo un'introduzione goffa in cui James Sunderland incontra Mary Crane su una strada fuori Silent Hill, il film fa un salto avanti di qualche anno. Mary scompare improvvisamente e James è un disastro emotivo. Una notte dopo, appare una misteriosa lettera, e no, non è un invito a Hogwarts, ma un invito a James a visitare la città abbandonata, che sicuramente sembra abbastanza a posto - completa di mostri contorti e tormentati - ma dove tutto sembra per lo più una facciata a buon mercato.

Piccole creature "cattive" che mostrano i denti e ringhiano.

James prosegue, incontrando Angela, Eddie, Laura e, naturalmente, Pyramid Head - senza che nulla lasci davvero un'impressione duratura o sollevi domande. Cose inquietanti che fanno "ooga booga" al buio - complete di effetti sonori forti. Perché è così che dovrebbe essere - a quanto pare.

Più il film progredisce, più si trasforma in una raccolta di sequenze vagamente collegate. Gli eventi e le location del gioco sembrano segnati con precisione come una lista di punti, completamente privi di peso emotivo o logica narrativa. Cartoline stanche che non riescono minimamente a coinvolgere, e quando finalmente scorrono i titoli di coda, è difficile non voler crollare per la delusione totale.

La cosa triste è che ogni tanto ci sono bagliori di luce qua e là. Falene blu che svolazzano intorno ai manichini, le ombre della torcia di James proiettano ombre minacciose lungo corridoi bui, e alcune creature che riescono davvero a essere sgradevole. Questi sono i momenti che ricordi, ma pochissimo della storia che Gahns cerca di raccontare.

Il risultato è un insieme che non è solo molto plastico e artificiale, ma anche quasi completamente privo di tutto ciò che appartiene a Silent Hill 2. Gahns sembra aver completamente frainteso il materiale originale, e la base emotiva è evidente per la sua assenza. Invece, il vuoto è riempito da spaventi improvvisi e CGI discutibili. Come adattamento di una delle opere più acclamate del mondo videoludico, Return to Silent Hill è una delusione totale e completa - completamente priva di sostanza e tanto rumorosa quanto sorprendentemente priva di vita.