Return to Silent Hill ha affermato di essere un "adattamento fedele" di Silent Hill 2

Silent Hill è diventata una serie di videogiochi molto popolare ancora una volta dopo il grande remake di Bloober Team di Silent Hill 2. Dopo anni in cui Konami si è seduta sul franchise e ha fatto poco con esso, il futuro sembra molto luminoso per la serie horror, con nuovi progetti e idee in lavorazione, tra cui Silent Hill f.

Per gli spettatori e gli appassionati di cinema, un'altra buona notizia è che è in lavorazione un adattamento live-action Silent Hill 2, noto come Return to Silent Hill. Proviene dal regista Christophe Gans, che ha creato l'adattamento live-actionSilent Hill nel 2006, e in un recente rapporto di Variety, ci viene detto che il film è stato scelto per una diffusa corsa nelle sale negli Stati Uniti. Non si sa come o se ciò accadrà all'Europa e al resto del mondo.

Per il resto, si dice che il film sarà un "adattamento fedele" del gioco, con Gans che si spinge fino ad aggiungere: "'Return to Silent Hill ' è un adattamento creato per profondo rispetto per un vero capolavoro di un gioco, l'iconico 'Silent Hill 2' di Konami. Spero che i fan si divertano e siano soddisfatti dell'esperienza che questo nuovo film ha da offrire".

La data esatta della premiere di Return to Silent Hill non è stata ancora menzionata.