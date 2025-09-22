news
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill ottiene una locandina di un film inquietante
Sembra che visitare Silent Hill nei cinema all'inizio del prossimo anno sarà inquietante come si potrebbe immaginare.
Oggi abbiamo presentato la nostra recensione di Silent Hill f, un titolo che abbiamo apprezzato sotto molti punti di vista, anche se non si è rivelato proprio il fuoricampo che speravamo. Ma dopo aver goduto brevemente sia di Silent Hill 2 Remake che ora di Silent Hill f, c'è in realtà ancora più horror ispirato a Konami all'orizzonte.
A gennaio, il film Return to Silent Hill debutta nelle sale, un film horror diretto da Christophe Gans (che ha anche realizzato il film del 2006 Silent Hill ). Abbiamo già visto i trailer e ora è stato rilasciato un nuovo poster.
Dai un'occhiata qui sotto e il 23 gennaio seguiremo il viaggio di James nell'inquietante città di Silent Hill.