Return to Silent Hill sarà presentato in anteprima a gennaio 2026 L'adattamento del videogioco di Konami cercherà di dare il via al nuovo anno.

HQ Mancano solo un paio di mesi alla stagione più spaventosa dell'anno, ma se speravate di celebrare questo Halloween con un viaggio a Silent Hill, potreste rimanere un po' delusi. Almeno sul fronte cinematografico. Mentre Silent Hill f verrà lanciato a fine settembre, l'adattamento cinematografico, Return to Silent Hill, viene invece salvato per gennaio 2026. La data è stata fissata da Cineverse, Bloody Disgusting e Iconic Events, ognuno dei quali ha deciso che il thriller psicologico con Jeremy Irvine e Hannah Emily Anderson, sarà presentato in anteprima il 23 gennaio. Secondo Deadline, il film vedrà anche la partecipazione diSilent Hill alcuni veterani, come il compositore Akira Yamaoka e il regista e co-sceneggiatore Christophe Gans. Andrai a vedere Return to Silent Hill nei cinema nel nuovo anno?