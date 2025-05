HQ

Revenge of the Savage Planet è il sequel di Journey to the Savage Planet del 2020 ed è descritto come una "satira fantascientifica gioiosa, allegra e d'azione e avventura" - e in realtà è abbastanza accurato. Questo gioco è stravagante e divertente come lo era l'originale.

È sempre un peccato essere licenziati. Fa ancora più schifo quando, dopo essere caduto in un profondo sonno criogenico mentre andavi a fare un lavoro su un pianeta alieno, ti svegli e ti rendi conto di essere stato licenziato lungo la strada - e sei lasciato a badare a te stesso. Questo è esattamente ciò che accade al nostro piccolo astronauta della mega-azienda Alta Interglobal - e non puoi fare a meno di vedere questa trama come un riferimento nascosto a ciò che è successo agli sviluppatori di questo gioco quando sono falliti quando Google ha abbandonato la sua impresa fallita Stadia dopo essere stata acquistata dalla società tecnologica nel 2019.

Ora sono tornati con il loro nuovo nome Raccoon Logic (precedentemente Typhoon Studios ) e nei panni di questo piccolo astronauta abbandonato, ora devi esplorare il pianeta alieno su cui sei atterrato. Devi usare il tuo scanner per mappare la vita animale e vegetale del pianeta, devi raccogliere molti tipi diversi di risorse e fortunatamente trovi rapidamente una stazione spaziale abbandonata con una stampante 3D funzionante. Questo diventa rapidamente il tuo migliore amico in quanto può trasformare le numerose risorse che trovi in nuovi gadget, nuove armi, potenziamenti e molto altro.

Oltre alla tua fidata pistola, una delle prime cose su cui metti le mani è un cannone ad acqua e una specie di lazo luminoso. Questi due gadget sono un buon esempio di come gli oggetti a cui si accede possano funzionare sia come gadget che come armi. Ad esempio, il cannone ad acqua - può essere utilizzato per pulire un grande radar (in vero modo PowerWash Simulator ) in modo che possa essere pulito e quindi essere in grado di scansionare il pianeta alla ricerca di risorse e altri oggetti preziosi, ma il cannone ad acqua può anche essere utilizzato per spruzzare acqua, ad esempio, su grandi fiori aggressivi che diventano così pieni d'acqua da esplodere. Successivamente, può essere potenziato, ad esempio, per aspirare la lava da misteriose piante di lava e spruzzarle con la lava.

Allo stesso modo, il lazo luminoso può essere usato come una sorta di frusta per sconfiggere i nemici, ma può anche rimuovere una strana sostanza bluastra nell'ambiente che spesso nasconde oggetti utili. Tuttavia, può anche essere utilizzato per catturare alcuni degli animali del pianeta, che puoi poi rispedire alla stazione spaziale nel recinto degli animali che hai costruito in anticipo in modo che possano impegnarsi in spiacevoli ricerche, che a loro volta vengono premiate con nuovi gadget, nuovi vestiti per l'astronauta e altre cose.

La frusta luminosa può anche essere potenziata con un rampino in modo da poter oscillare da una sporgenza all'altra e così è con la maggior parte degli oggetti a cui hai accesso, poiché possono essere aggiornati e migliorati continuamente, dandoti accesso a nuove funzioni e abilità, che a loro volta danno accesso a nuove aree sui quattro pianeti del gioco.

Revenge of the Savage Planet è un gioco giocoso in cui, da solo o con un amico in split-screen o online, esplori i diversi pianeti. Per molti versi, Revenge of the Savage Planet ricorda il suo predecessore, solo con ancora più gadget, ancora più armi e ancora più tipi di nemici - e non c'è niente di sbagliato in questo.

È ancora un gioco con un buon senso dell'umorismo (buttare il tuo amico cooperativo da una scogliera non è mai noioso) ed è un "gioco felice" in quanto premia costantemente il giocatore con la prospettiva di nuovi gadget, nuove abilità e quindi nuove aree da esplorare. Puoi anche semplicemente correre ed esplorare i dintorni da solo o con un amico e, così facendo, sei destinato a scoprire nuovi contenuti secondari che altrimenti non avresti visto. Il gioco è ricco di gadget, potenziamenti e cose da fare in ogni angolo e può richiedere fino a 20 ore per essere completato se sei il tipo che vuole davvero esplorare tutto.

Il più grande cambiamento dall'originale a questo sequel è che mentre il primo gioco era in prima persona, il nuovo è in terza persona ed è in realtà una mossa piuttosto riuscita. Ora puoi vedere il tuo stravagante piccolo astronauta, con le sue corse stravaganti e come si arrampica quando viene attaccato da animali e piante - e di nuovo come atterra in posizioni molto dolorose quando vieni scaricato da una scogliera per la decima volta dal tuo presunto amico.

La grafica è piuttosto bella e Raccoon Logic ha costruito quattro bellissimi pianeti con ambienti che vanno da foreste fitte e lussureggianti a paludi tossiche e deserti aperti e aridi. Tutti i pianeti sono abitati da tutto, dai panda carini e pelosi con grandi occhi agli insetti volanti arrabbiati e ai giganteschi vermi sotterranei che sputano fuoco e sparano palle di melma. Giocando da solo, potresti incorrere in problemi di tanto in tanto, poiché queste creature non sono particolarmente amichevoli, mentre in cooperativa sei meglio equipaggiato per sconfiggerle.

Revenge of the Savage Planet continua sulla stessa scia del suo predecessore e non è necessariamente una cosa negativa. È giocoso, ha un bell'aspetto, premia costantemente il giocatore e mescola insieme molti generi di gioco diversi. Tuttavia, può diventare un po' monotono nel tempo, perché sebbene gli aggiornamenti e i nuovi gadget forniscano nuove esperienze, è più o meno la stessa cosa che fai fino in fondo; Esplora il mondo, scansiona l'ambiente, attiva punti di viaggio veloce, sconfiggi gruppi di nemici, potenzia l'equipaggiamento, viaggia in nuove aree, ripeti. Ma d'altra parte, è un ciclo soddisfacente perché, come ho detto prima, vieni costantemente ricompensato e vuoi andare avanti.

Revenge of the Savage Planet è un'avventura d'azione davvero adorabile con un sacco di esperienze nascoste. È meravigliosamente caotico, soprattutto fianco a fianco con un amico, ma può anche essere goduto da solo se vuoi solo esplorare i pianeti inesplorati al tuo ritmo. È un gioco che ti fa sorridere perché è solo un gioco felice e non funziona contro il giocatore con cui sta giocando. Quindi, se ti è piaciuto Journey to the Savage Planet, questo è un gioco da ragazzi - non rimarrai deluso. Se hai Game Pass Ultimate, avrai accesso al gioco il giorno dell'uscita, l'8 maggio.