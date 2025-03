Revenge of the Savage Planet gli sviluppatori si vendicano contro il boss di Stadia con il cartellone pubblicitario della GDC

HQ

La debacle di Google Stadia è in gran parte svanita dalla memoria recente, ma rimane uno dei più grandi fallimenti del mondo dei videogiochi. Google ha speso un sacco di soldi impegnandosi nel futuro della tecnologia di streaming, acquistando IP e sviluppatori e apparentemente firmando una massiccia lettera di intenti per imprimere il suo nome nel mondo dei videogiochi. Tuttavia, non ha funzionato e, dopo un brutto lancio, poco dopo Stadia è stato chiuso, con i suoi numerosi sviluppatori e studi chiusi e licenziati.

Uno di questi studi era Typhoon Studios, il team che ha realizzato il gioco Journey to the Savage Planet, un'ex esclusiva di Stadia prima di debuttare altrove. Dopo essere stato acquisito da Google e aver ricevuto le risorse per costruire un sequel di quel titolo, lo studio è stato chiuso, vedendo gli sviluppatori dividersi e avviare la propria società nota come Raccoon Logic, un team che è riuscito a riacquistare l'IP Savage Planet e iniziare a lavorare sull'imminente seguito, Revenge of the Savage Planet.

Perché vi diciamo questo? Perché come parte del Game Developer Conference che sta accadendo a San Francisco questa settimana, Raccoon Logic ha apparentemente dato un colpo all'ex capo di Stadia Phil Harrison, come parte di un nuovo cartellone pubblicitario notato da VGC che prende in giro il personaggio di Gunther Harrison, CEO of Alta Interglobal, e presenta la frase:

«Un Harrison l'ha licenziata ultimamente? Potresti avere diritto al supporto emotivo".

Revenge of the Savage Planet sembra essere un progetto dal nome molto letterale, poiché in cima a questo cartellone, la sinossi del gioco fondamentalmente prende in giro Typhoon Studios ' passato e destino e le tribolazioni che Raccoon Logic hanno affrontato nel continuare a lavorare sulla propria serie. La sinossi aggiunge:

"In un futuro stroncato dall'avidità e dalla stupidità delle multinazionali, siete stati licenziati e abbandonati ai confini dello spazio con pochi attrezzi e nessuna rete di sicurezza. Devi esplorare ogni angolo, raccogliere dozzine di potenziamenti e consegnare ogni misteriosa roccia aliena se vuoi vendicarti del tuo ex datore di lavoro e tornare sulla Terra.

Revenge of the Savage Planet è in arrivo con l'intenzione di debuttare su PC e console l'8 maggio. Puoi vedere l'ultimo trailer del gioco qui sotto.