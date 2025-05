Revenge of the Savage Planet ha già superato 1 milione di giocatori

HQ

Se avevate qualche dubbio sul fatto che i fan apprezzino la serie Savage Planet, l'ultimo annuncio dello sviluppatore Raccoon Logic lo metterà a tacere. Come accennato in un post sui social media, il recentissimo Revenge of the Savage Planet ha appena infranto e superato una cifra importante per i giocatori, poiché dopo il debutto su PC e console l'8 maggio, il gioco è stato giocato da più di un milione di fan.

Come ulteriormente elaborato in un comunicato stampa, ci viene detto: "Si tratta di un milione di giocatori coraggiosi (o selvaggiamente impreparati) che esplorano lo spazio profondo e potenzialmente vengono vaporizzati in nome della scienza e/o della gloria aziendale!"

Ci siamo divertiti a Revenge of the Savage Planet, come attesta la nostra recente recensione, dove affermiamo che è "un'avventura d'azione davvero adorabile con un sacco di esperienze nascoste". Leggi la recensione completa qui.