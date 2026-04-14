Rever Games e Radical Theory presentano il nuovo roguelite d'azione Clockfall

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Lo sviluppatore Rever Games e l'editore Radical Theory hanno annunciato il loro nuovo roguelite d'azione Clockfall. L'esperienza d'azione isometrica ti vede farti strada attraverso un villaggio in fiamme, mentre la tua casa è caduta nelle orde di Destiny. Tra le rovine si staglia un misterioso orologio, costringendoti a rivivere il giorno dell'attacco più e più volte. Per scappare, dovrai difendere la tua casa, farti strada combattendo fino ai boss del gioco e batterli, e farlo con una gestione del tempo davvero buona.

Clockfall combina esplorazione dei dungeon e difesa delle basi. Combatterai contro i servitori del Destino, non solo rendendo il tuo personaggio più forte, ma anche il tuo villaggio natale più difendibile. Il tempo però non è dalla tua parte in Clockfall. È una risorsa preziosa, da usare con parsimonia dato che spesso si devono affrontare scelte difficili su cosa fare con il proprio tempo.

Puoi investire risorse per migliorare le statistiche, guadagnare tempo extra sacrificando il progresso immediato e ottimizzare ogni mossa per tenere a bada il tempo mentre svolgi la missione. Dai un'occhiata ad alcune delle meccaniche di gioco basate sul tempo e della difesa nel trailer di presentazione qui sotto.

Clockfall arriverà su Xbox Series X/S, PS5 e PC. È prevista una release in Early Access per quest'anno.