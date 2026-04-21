Rewilders: The Lost Spring mira a "trasmettere lo stesso tipo di messaggio emotivo" di Endling - Extinction è per sempre

Il team spagnolo di Herobeat Studios è diventato piuttosto noto per i suoi sforzi nel promuovere il cambiamento ambientale e creare storie che esplorano l'impatto dell'umanità sulla fauna selvatica e sul mondo più ampio. L'abbiamo visto di recente con Endling - Extinction is Forever e questo non cambierà affatto per il suo prossimo ambizioso progetto.

Conosciuto come Rewilders: The Lost Spring, questo gioco è tutto incentrato sul riportare vita a un mondo desolato, e a differenza del più avventuroso Endling, questo gioco ha un approccio più orientato all'azione.

Parlando di questo e del motivo per cui il team ha scelto questo percorso di gioco diverso, abbiamo parlato con Javier Ramello, co-fondatore e CEO di Herobeat, nell'ambito dell'evento New Game Plus del London Games Fest, dove ci ha spiegato quanto segue.

"Beh, volevamo che tutti i nostri giocatori avessero un'esperienza diversa. Questo è un genere completamente diverso. Stiamo lavorando a un gioco Metroidvania con molta esplorazione. È un mondo aperto, non è a scorrimento laterale come Endling. Quindi sì, è stata una sfida creare qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco, e che potesse comunque trasmettere lo stesso tipo di messaggio emotivo, parlando dell'impatto dell'argomento. Quindi sì, finora è stata una grande avventura."

Sulla base di ciò, Ramello ha anche toccato il messaggio ambientale al centro di Rewilders.

"In questo gioco, stai rewilding. Stai ripristinando ecosistemi diversi. Stai riportando la biodiversità in un mondo distrutto dall'attività umana e, allo stesso tempo, stai riportando la vita. Stai riportando in vita piccole creature, nani di questo mondo, e loro ti aiutano. Diventano, diciamo, il tuo equipaggiamento, e con loro sarai in grado di sconfiggere i nemici della natura."

Rewilders: The Lost Spring è attualmente in sviluppo e sta pianificando di essere lanciato su PC, ma per chi spera di provarlo oggi, un playtest del progetto è attualmente in corso su Steam. Guarda qui sotto l'intervista completa con Ramello.