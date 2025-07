RGG Studio continua il suo piano di espansione su Nintendo: Yakuza Kiwami 2 arriverà su Switch 2 e Kiwami 1 riceverà una versione aggiornata

HQ

Quando Ryu Ga Gotoku ha rilasciato Yakuza Kiwami su Nintendo Switch 1 alla fine del 2024, molti di noi si sono davvero emozionati. Per anni lo studio stesso aveva parlato del fatto che portare la violenza e i temi dei loro giochi su una console "familiare" come consideravano Switch non fosse un'opzione praticabile, eppure hanno deciso di provare un semplice porting dell'originale Yakuza. Come tutti sappiamo, ha venduto molto bene, al punto che Yakuza 0: Director's Cut è stato uno dei titoli di lancio per Nintendo Switch 2 e rimane un'esclusiva temporanea per la console. E c'è altro Yakuza in arrivo.

Nello specifico, Yakuza Kiwami 2 sarà il prossimo ad entrare a far parte del catalogo di Nintendo Switch 2, raccontando la storia della rivalità tra Kazuma Kiryu, il Drago di Dojima, e Ryiuji Goda, il Drago di Kansai. Due leggendari yakuza al top del loro gioco si scontreranno in una trama complessa e piena di drammi, condita con i classici ritmi dei minigiochi e l'umorismo assurdo per cui la serie è anche nota.

Oltre al nuovo capitolo, ci sarà un aggiornamento di Yakuza Kiwami per Nintendo Switch 2 con una grafica migliorata e nuovi language pack. Detto questo, se possiedi già la versione Switch 1, dovrai pagare un piccolo extra per la versione Switch 2. Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 sono in arrivo su Nintendo Switch 2 il 13 novembre , e puoi guardare il nuovo trailer qui sotto.