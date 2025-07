Rhys Darby sul futuro di Our Flag Means Death: "Sono abbastanza sicuro che la nave sia salpata"

HQ

Ai tempi in cui Taika Waititi era una delle materie prime più in voga di Hollywood, il regista aveva le mani in pasta in diverse torte, che si trattasse diMarvel Cinematic Universe epiche, drammi acclamati e persino serie comiche. Su quest'ultimo punto, uno di questi esempi è stato Our Flag Means Death, una serie che seguiva Waititi nei panni di Barbanera mentre sviluppava un'amicizia e una relazione con il pirata gentiluomo noto come Stede Bonnet, interpretato da Rhys Darby. Quella serie ha funzionato abbastanza bene da ottenere una seconda stagione, ma è stata cancellata dopo, lasciando la storia in un limbo.

Ma dovremmo mai sperare che Our Flag Means Death ritorni? Sembra molto improbabile, e anche Darby sembra essere di questa convinzione. Parlando con ScreenRant, ha spiegato che, sebbene sarebbe interessato a tornare nei panni di Stede, non pensa affatto che sarà nelle carte.

«Oh, certo! Certo. Ma sono abbastanza sicuro che la nave sia salpata. Sai, è da un po' che stiamo cercando di issare quelle bandiere, e sì. È così che va il mondo in questo momento, immagino. Sembra proprio che non stia succedendo. Ma certo! Sono sempre aperto. Era un personaggio fantastico che mi piaceva interpretare. Quindi sì, sempre aperto a tutto".

