Rhythm Doctor lascia l'accesso anticipato a dicembre e arriva su Xbox

A quanto pare essere un chirurgo è facile come premere un pulsante. Almeno, questo è il caso di Rhythm Doctor, un gioco che lascerà l'accesso anticipato dopo più di quattro anni dopo, nel 2025.

Come Rhythm Doctor, guarirai i tuoi pazienti utilizzando un singolo pulsante per abbinare il ritmo mostrato sullo schermo. Rhythm Doctor ti insegna anche la teoria musicale, i ritmi e altro ancora nel suo gameplay, oltre a darti una dose di divertente grafica pixel e una prescrizione di stranezze.

Con una narrazione generale per giocatore singolo, funzionalità cooperative, un editor di livelli per creare i tuoi ritmi e altro ancora, Rhythm Doctor è cresciuto molto dal suo lancio in accesso anticipato. Se vuoi un teaser, dai un'occhiata al trailer qui sotto e tieni d'occhio Rhythm Doctor il 6 dicembre, quando verrà lanciato nella sua versione completa.