Rhythm Heaven Groove Impressioni pratiche: Le risate mi hanno fatto perdere il ritmo

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Il quinto gioco Rhythm Heaven/Paradise/Tengoku, il quarto capitolo principale se consideriamo Megamix per 3DS, come dice il titolo, è dietro l'angolo. E questo arriva dopo una pausa infinita di 10-15 anni, dato che il gioco ha perso tutta la generazione Nintendo Switch... fino ad ora. Il nuovo capitolo della serie ritmica unica dell'artista Tsunku e Masami Yone di Nintendo sta per uscire sulla Switch originale e ovviamente sarà giocabile su Switch 2, e dato che si comporta un po' come un titolo bridge, l'abbiamo provato per circa un'ora sull'hardware più recente.

Se non sai cosa aspettarti, potresti rimanere sorpreso e stupito da una delle migliori formule videoludiche da gestire, e persino per spiegare, il ritmo a tutti i pubblici nel modo più divertente e semplice possibile. E anche per il suo umorismo sciocco ed esilarante, entrambe qualità simili a quelle della serie WarioWare.

La parte interessante qui, e il principale insegnamento del mio tempo di provazione, è che avevo giocato tre dei quattro titoli precedenti, eppure mi sono divertito un mondo, ridendo soprattutto e sentendomi sfidato con intelligenza dai nuovi giochi di ritmo che include.

Brolly Good Show (a sinistra) e Hop Stop N Roll a destra).

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Ma come, se le meccaniche sono praticamente le stesse? Beh, sì, ma hanno inventato nuovi scenari, modificato leggermente i comandi dei pulsanti e ti hanno fatto sorridere inevitabilmente anche se hai già giocato, perché le nuove canzoni e idee sono finora così buone. A proposito, una cosa interessante che ho osservato su questo argomento: le poche canzoni J-Pop che ho suonato hanno conservato le loro voci giapponesi. I giochi precedenti avevano adattamenti fantastici alle lingue locali, nel bene o nel male, quindi dovremo vedere quale sia l'approccio purista rispetto al mainstream con il gioco finale.

Come da tradizione, i classici giochi ritmici single player sono divisi in colonne, e mi è stato permesso giocare la prima colonna completa, inclusi quattro giochi/canzoni, e il Remix 1 dove devi alternare tutte le meccaniche apprese in una traccia finale, normalmente più veloce e piena di curve. Ovversa:



Arrosto che si muove a cerchio. Seguendo la stessa tradizione, il primissimo gioco che giochi è stato scelto con cura per essere semplice e carismatico abbastanza da fungere sia da introduzione al gioco sia da simbolo a cui tornare. Questi tipi rotondi mal disegnati che saltano attraverso i ring sono subito adorabili e esilaranti, e il fatto che tu sia l'ultimo sulla linea dei cinque, e il trucco che ti gioca la prospettiva, rendono tutto molto più difficile di quanto sembri - premi sempre troppo presto! Detto questo, ho ottenuto una medaglia "Superba" al primo tentativo.

Un vero e proprio buon spettacolo. Qui non c'è licenza Rihanna, ma le cose si complicano un po' perché devi sia seguire il comando che combinare A e giù sui pulsanti direzionali per aprire o chiudere l'ombrello, ah, ah. Ancora più adorabile, e ancora più esilaranti quando sbagli, rispetto al gioco precedente. Ho preso un A+, nessuna medaglia qui.

Cane Disc. Il mio preferito della giornata. Come si fa a non piacere un gioco chiamato così? Sei il cagnolino a cui viene lanciato un frisbee sulla spiaggia (così appropriato per la stagione), e devi contare sette al ritmo nella tua testa e saltare proprio al settimo battito così che il cane afferri il disco all'ottavo. Intelligente, fresco e ovviamente impegnativo quando lo schermo si avvicina e non vedi il cane o quando ne lanci più di fila. Così, ho fatto rimbalzare le ginocchia per continuare a seguire il ritmo e il mio cane del disco è riuscito a raccogliere ogni singolo disco rosa. Il cucciolo che l'accompagnava era impressionato, ho ricevuto una medaglia "Superba" e sarebbe stata una Perfetta se fossi stata messa alla prova. A proposito, un allenamento fantastico per i DJ.

Sfamare la Bestia. L'ultimo gioco di canzoni è più standard, ma anche più difficile perché il mio drago ha dovuto mangiare tutti i boccioli di fiori che venivano fatti saltare verso di lui. Molte sincopazioni qui e indizi visivi confusi mi hanno portato al mio peggior risultato, ma la melodia da ballo giapponese è davvero bella!



Non abbiamo potuto provare la modalità multiplayer...

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Hop Stop N Roll. Inoltre, mi è stato offerto di scegliere uno dei due giochi della terza colonna, il ormai famoso Slice N Dice Kitchen dei trailer precedenti, e questo l'ho scelto perché parla solo di gattini. Anche una formula che abbiamo visto nei capitoli precedenti: sei la terza delle quattro bambole giapponesi roly-poly e devi saltare al ritmo (A), rotolare quando ricevi il comando (proprio sulla direzione) o fermarti quando ti viene richiesto. Più complesso a livello di pulsanti, dato che mantieni quasi sempre il ritmo con A, mostra come evolverà il gameplay. E la seconda canzone J-pop gli ha dato un'atmosfera epica da anime. L'ho preso anche io:3.



Le principali sfide di Rhythm Paradise derivano sempre dal centrare le canzoni per ottenere i punteggi più alti. E intendo davvero centrarli, perché prima insegui le medaglie e poi, se sei abbastanza pazzo, cerchi di ottenere un "Perfetto" in ogni canzone una volta messa alla prova. Poi ti rendi conto di come qualcosa di così semplice, anche se si tratta di premere pulsanti sul tempo, o sul backbeat, o in modo stranamente sincopato, o colpire 2-3 volte tra un battito e l'altro, mentre musica e indizi visivi sono lì sia per aiutarti che per disturbarti, possa fare molto, molto di più, credimi.

Alla fine non ho avuto tempo di provare la modalità multiplayer, e mi ha davvero incuriosito dopo il Nintendo Direct, ma ho provato la modalità rhythm RPG innovativa chiamata Beatspell, presentata proprio in quella presentazione.

Non sono andato molto avanti e penso che la chiave della sua sfida e profondità sarà vedere quanto si possono combinare i diversi incantesimi di attacco e difesa contro i mostri, ma l'ho trovato, ancora una volta, unico e provare qualcosa di nuovo in un'ambientazione interessante. Qui le combo con la pressione dei tasti sono più difficili, il combattimento "a turni" dipende dalla tua agilità e dalla velocità verso il metronomo, e permette un po' di creatività premiando i tuoi colpi perfetti con danni critici. Vedremo, ma sembrava davvero bello.

Se non hai mai provato nessuna versione di Rhythm Heaven, ti consiglierei di acquistare Megamix per il 3DS se possiedi ancora il sistema, perché è davvero uno dei migliori titoli di tutto il suo catalogo... oppure aspettare il nostro verdetto finale su Groove tra qualche giorno prima che esca sui sistemi Switch il 2 luglio. Ma questo ha un aspetto e un suono fantastici, il suo design è un'altra cosa, lo stanno ingrandiendo, inoltre ha quel tocco educativo che allena il senso del ritmo in modo naturale.