Rhythm Heaven Groove introduce una nuovissima modalità RPG ritmica su Nintendo Switch 2

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Ti è piaciuto come Ring Fit Adventure abbia trasformato il tuo allenamento di Pilates/indoor durante la pandemia in un RPG basato sul ritmo con tutti i mostri, la magia, i forzieri del tesoro e il livellamento? E conosci la Crypt dei titoli NecroDancer, in particolare Cadence of Hyrule di Zelda? Beh, se combini i due, ottieni qualcosa di simile a quello che Nintendo ha appena svelato durante la sua presentazione Direct per Rhythm Heaven Groove, il gioco musicale che arriverà (2 luglio) per Switch 2.

Oggi, Nintendo ha presentato una modalità RPG ritmica a turni in cui tu e il tuo eroe affrontate mostri (e boss?) usando combinazioni ritmiche di pulsanti, sia per attacco che per difendersi. La modalità era nascosta fino ad ora, dato che tutto ciò che avevamo visto nel gioco ci ricordava le quattro versioni precedenti, ma sicuramente aggiungerà un nuovo sapore di ruolo alle canzoni/mini-giochi tradizionali.

Ti aspettavi questa uscita a sorpresa per Rhythm Heaven Groove ?