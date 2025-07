Rian Johnson ammette di odiare i prequel di Star Wars

Rian Johnson, il regista de Gli Ultimi Jedi, ora ammette apertamente di essere stato una sorta di odiatore dei prequel. Ricorda di aver guardato la nuova trilogia di Star Wars durante gli anni dell'università, descrivendo come lui e i suoi amici fossero spietati nel loro disprezzo per i film. In un'intervista, Rian ha dichiarato:

"Ero al college quando sono usciti i prequel. Io e i miei amici eravamo il prequel di Hate Central. Tutti erano spietati all'epoca".

Tuttavia, questa posizione critica è cambiata nel tempo. Avendo attraversato lui stesso il vortice della reazione dei fan, Johnson dice che alla fine ha acquisito una prospettiva.

"Ora i prequel sono stati accolti. Non lo sto dicendo come un facile, 'Oh, le cose cambieranno tra 20 anni, vedrai!' È più che altro questo tira e molla, e questo odio per le cose che sembrano nuove: tutto questo fa parte dell'essere un fan di Star Wars. Spazzatura della guerra culturale a parte, penso che la parte essenziale di essa sia una parte sana".

Traccia parallelismi tra il modo in cui i prequel sono stati accolti e la reazione divisiva a Gli Ultimi Jedi, riconoscendo che la cultura dei fan è profondamente complessa. Secondo lui, l'ostilità istintiva verso tutto ciò che non è familiare è, ironicamente, una caratteristica fondamentale del fandom di Star Wars. E anche se liquida gran parte della tossicità online come "spazzatura da guerra culturale", crede ancora che il discorso appassionato sia, in un certo senso, salutare.

"Non è mai bello avere qualcuno che ti segue su Internet, e soprattutto che ti dice cose con cui non sono assolutamente d'accordo su una cosa che ho fatto e in cui ho messo molto cuore e anima".

Quindi, da essere una volta tra i critici più accesi dei prequel, Johnson si è evoluto in qualcuno che li vede come voci comprensibili nella saga, sia narrativamente che culturalmente. Ammette apertamente la sua amarezza passata, apprezzando anche il modo in cui il tempo ha rimodellato il modo in cui i fan vedono quei film un tempo diffamati.