Rian Johnson rivela i dettagli della sua trilogia abbandonata di Star Wars

Dopo Gli Ultimi Jedi del 2017, la maggior parte dei fan di Star Wars sarebbe stata felice di non vedere mai più il nome di Rian Johnson accanto a un progetto di Star Wars. Si sono rallegrati, quindi, quando la trilogia di Star Wars proposta dal regista è stata scartata.

I film non sono mai decollati, secondo Johnson, che ha detto in un'intervista a Rolling Stone che un altro progetto ha semplicemente portato la sua attenzione molto, molto lontano da Star Wars.

"Non è successo davvero nulla. Ci siamo divertiti molto a lavorare insieme e ci hanno detto: 'Continuiamo a farlo'. Ho detto: 'Fantastico!' Prendevo a calci le idee con Kathy. La versione breve è Knives Out happened", ha spiegato Johnson.

"Sono andato a fare Knives Out, ed ero alle corse, impegnato a fare misteri di omicidio. È il genere di cose se, in futuro, ci fosse l'opportunità di farlo, o di fare qualcos'altro in Star Wars, ne sarei entusiasta. Ma in questo momento sto solo facendo le mie cose, e sono abbastanza felice".

Johnson ha continuato a dire che la sua trilogia non ha mai avuto uno schema o un trattamento per essa. Sembra che non siano mai stati più di pochi concetti in giro. Le voci indicavano che avrebbe lasciato i Jedi e i Sith alle spalle, il che, dopo il successo di Andor, potrebbe non essere stata l'idea peggiore.