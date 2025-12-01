Rian Johnson sarebbe entusiasta di lavorare con un certo vincitore di tre Oscar in un altro Knives Out

HQ

I film Knives Out sono stati benedetti da una schiera di attori straordinari e grandi nomi, con Daniel Craig al timone nel ruolo di Benoit Blanc, ma supportati negli anni da Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Chris Evans, Edward Norton, Kate Hudson, Kathyrn Hahn, e presto da Glenn Close, Josh Brolin, Jeremy Renner, e altro in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.

Questa immensa lista di attori fa sembrare che il regista Rian Johnson possa chiamare chiunque voglia e inserirlo nei film, ma non è così, come ha spiegato a IndieWire.

Johnson osserva che "può sembrare, dall'esterno, che con questi film possiamo semplicemente scegliere tra i disparati. Non è così. La realtà è che è un processo di casting e stai cercando star del cinema con impegni fitti e ricevi un sì o un no, ma alla fine del film fai il film e non riesci a immaginare nessun altro nel ruolo."

Ma proprio perché è così, ha un attore con cui vorrebbe lavorare (escludendo di nuovo Edward Norton, che vorrebbe vedere tornare con un "grande baffio" o simile), mentre esprime che la sua "balena bianca" non è altri che la tripla vincitrice dell'Oscar Meryl Streep.

Mentre attualmente è impegnata a girare The Devil Wears Prada 2, Johnson osserva che "ci sono così tanti grandi attori con cui vorrei lavorare. Ma sì, se stai leggendo questo, Meryl Streep, penso che ti inseriresti molto bene in un giallo."

Streep in un film Knives Out sembra davvero un'idea brillante, quindi speriamo che succeda. Altrimenti, per ulteriori contenuti da Knives Out, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery arriva su Netflix già dal 12 dicembre.