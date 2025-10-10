Rian Johnson: "Sarei entusiasta di fare film di Knives Out per il resto della mia vita"

HQ

Sebbene Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery non sia una tappa conclusiva per la serie di film whodunnit, viene trattato come un po' un finale per il semplice motivo che è l'ultimo film a provenire dall'accordo firmato tra il regista Rian Johnson e Netflix. Al momento della scrittura, non vi è alcuna estensione a questo accordo, il che significa che a meno che qualcosa non cambi, la serie potrebbe terminare o dirigersi altrove per continuare.

E continuare è molto probabile, dato che in un'intervista al BFI Film Festival di recente, Johnson ha parlato (grazie, Variety) e ha rivelato che sarebbe interessato a continuare aKnives Out fare film per il resto della sua vita.

"Non mi sento affatto esaurita nel fare queste cose. Semmai mi sento pieno di energia dopo aver fatto questo. Quindi, finché il pubblico vorrà continuare a vederlo, e Daniel e io ci divertiremo ancora a farli e sentiremo ancora di poter inventare cose che non solo sembrano fresche, ma una nuova sfida per noi, penso che questo si tradurrà in una nuova esperienza per il pubblico. Per ora, sarei entusiasta di continuare a farli per il resto della mia vita".

Quindi, supponendo che una società di produzione voglia continuare a finanziare questi film, e supponendo che Daniel Craig sia interessato a continuare a riprendere il suo ruolo di Benoit Blanc, non sembra che dovremmo aspettarci che Knives Out si concluda presto.

Non perderti Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery quando sarà presentato in anteprima nelle sale il 26 novembre e su Netflix il 12 dicembre.