Rian Johnson vuole ancora realizzare la sua trilogia di Star Wars

Rian Johnson e Star Wars potrebbero essere un'accoppiata che fa suonare un campanello d'allarme nella mente dei fan, ma sembra che il regista vorrebbe lavorare ancora una volta con una galassia lontana, lontana.

Parlando con The Independent, a Johnson è stato chiesto se gli piacerebbe fare un altro film di Star Wars. "Ho avuto il tipo di esperienza che sogni solo come regista. Avevo vent'anni quando sono usciti i prequel", ha detto. "Voglio dire, parli di guerre tra fan di Star Wars... Noi abbiamo sperimentato il nostro. Che [i prequel] era la Prima Guerra Mondiale, e questo [Gli Ultimi Jedi] era la Seconda Guerra Mondiale".

"Ma mi sento come se avessi avuto un'esperienza così meravigliosa, adorabile e positiva con i fan nel corso di tutto questo. Questo mi ha reso un fan di Star Wars più grande di quanto non lo sia mai stato, il che è davvero qualcosa, perché sono cresciuto con esso come fondamento della mia infanzia", ha continuato. Quando gli è stato chiesto se sarebbe tornato a fare la sua trilogia - qualcosa che è stato annunciato settimane prima dell'uscita de Gli Ultimi Jedi e abbandonato da allora - Johnson ha detto: "Voglio dire, sono un po' caduto nella tana del coniglio del mistero dell'omicidio - sono concentrato sul fare altre cose. Ma questo non escluderebbe che accada in futuro. Se un giorno tornassi nell'universo di Star Wars, sarei la persona più felice".

L'ottavo film di Star Wars è stato ben accolto dalla critica, ma è stato un vero e proprio punto di svolta per il franchise in termini di contraccolpo dei fan. Da allora alcuni si sono ammorbiditi, ma è spesso visto come il fulcro dei fallimenti della trilogia sequel e non siamo sicuri che il rapporto di Johnson con i fan possa mai guarire.