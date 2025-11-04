Riaprendo vecchie ferite, il flop di Concord viene tirato fuori di nuovo davanti al parlamento britannico

HQ

Negli ultimi anni, i giocatori hanno dovuto abituarsi all'idea che l'acquisto di un gioco non significa necessariamente che lo possiedano. Sono lontani i giorni in cui tutto ciò di cui hai bisogno per giocare su un disco, e questo può significare che alcuni giochi vengono semplicemente strappati da persone con pochissimo preavviso e molto poco possono fare al riguardo.

Questo argomento è stato sollevato ieri nel parlamento britannico, dove un deputato ha fatto riferimento a giochi comeConcord, Anthem e The Crew per elogiare una nuova legge entrata in vigore all'inizio dell'anno. "So che gli onorevoli membri saranno d'accordo sul fatto che quando gli editori non riescono a rendere chiara la durata di vita di un gioco nel punto vendita, devono essere ritenuti responsabili. Ecco perché accolgo con favore il rafforzamento delle tutele dei consumatori, tra cui la legge sui mercati digitali, la concorrenza e i consumatori 2024, entrata in vigore all'inizio di quest'anno. Questa legislazione richiede giustamente ai commercianti di fornire informazioni chiare, tempestive e accurate ai consumatori, compresa la longevità e la funzionalità dei prodotti digitali", ha dichiarato Ben Goldsborough, deputato (tramite Eurogamer).

"I giocatori sentono ancora il profondo senso di possesso personale, perché investono più del denaro. Investono tempo, impegno, immaginazione e amicizia. Quando un gioco si chiude senza preavviso, quell'investimento è perso", ha aggiunto.

La suddetta legge potrebbe richiedere ai commercianti di fornire informazioni chiare e accurate sui prodotti digitali, ma sarà interessante vedere quanto questo influenzerà effettivamente l'industria dei giochi. Le partite sono imprevedibili. Concord, ad esempio, stava pianificando una tabella di marcia mesi se non anni prima di rendersi conto che avrebbe potuto anche inviare e-mail ai giocatori individualmente con gli aggiornamenti pianificati per il gioco. È molto difficile per uno sviluppatore dire "sì, supporteremo un gioco per un certo periodo di tempo", perché allora potresti allungare un titolo oltre il punto in cui la gente ha smesso di interessarsene, o tagliarlo fuori al suo apice di hype.

È interessante vedere che i legislatori iniziano a comprendere maggiormente i giochi come industria. Non siamo ancora passati i giorni della paura dei videogiochi, ma il movimento Stop Killing Games (almeno in Europa) sembra aver reso i parlamentari e gli altri funzionari eletti consapevoli del fatto che i consumatori a volte vengono trattati ingiustamente con i prodotti che hanno acquistato rubati via da loro in un secondo momento.