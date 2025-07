Ricapitoliamo i deludenti Pokémon Presents di ieri nell'ultimo The GR Show

HQ

E' tempo di un nuovo episodio di The Gamereactor Show e oggi abbiamo un episodio per voi dedicato ad eventi molto recenti. Dopo lo spettacolo diPokémon Presents ieri, che tutti i segnali indicavano che fosse piuttosto promettente in anticipo, abbiamo registrato un episodio che riassume la trasmissione e si tuffa nel capire se abbiamo poca o nessuna energia o aspettativa per questi spettacoli in futuro.

Sì, condividiamo i nostri pensieri sulla trasmissione piuttosto deludente e sul motivo per cui sembra che siano diventati l'esatto opposto della visione degli appuntamenti al momento.

Ma non è tutto, ci prendiamo anche un po' di tempo per discutere Donkey Kong Bananza e condividere alcuni pensieri sul gioco e le nostre esperienze con esso dopo il suo acclamato lancio.

Assicurati di ascoltare l'ultimo episodio dello spettacolo qui sotto o sul tuo fornitore di podcast preferito, che si tratti di Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.