Ricapitoliamo il Nintendo Direct per il 40° anniversario di Super Mario nell'ultimo episodio di The Gamereactor Show

È tempo di un nuovo episodio di The Gamereactor Show. Per il 66° episodio del podcast, Alex ed io ci riuniamo per ricapitolare e discutere la recente vetrina di Nintendo Direct, che si è tenuta per celebrare e celebrare i 40 anni dal debutto di Super Mario.

Lo spettacolo ha finito per essere piuttosto impressionante, quindi naturalmente la domanda si sposta sul fatto che questo sia stato il miglior spettacolo nella memoria recente. Discutiamo di questo e dei vari annunci e rivelazioni, individuando quelli che abbiamo trovato più emozionanti e quelli che potrebbero anche averci irritato nel modo sbagliato.

Guarda l'ultimo episodio di The Gamereactor Show qui sotto o presso il tuo fornitore di podcast preferito, che si tratti di Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.