Ricardo Cabrisas, vice primo ministro cubano e uno degli statisti più esperti del paese, è morto all'età di 88 anni. La notizia è stata annunciata dal presidente Miguel Díaz-Canel, che lo ha descritto come una figura dedicata alla Rivoluzione. Nel corso di una carriera politica durata più di mezzo secolo, Cabrisas ha ricoperto diversi ruoli di alto rango, tra cui quello di capo del Commercio Estero, dell'Economia e della Pianificazione, e come negoziatore di lunga data del debito estero di Cuba. Rappresentò anche l'isola all'estero, in particolare come ambasciatore in Giappone, e rimase una presenza influente nel governo e nel Partito Comunista fino ai suoi ultimi anni. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!