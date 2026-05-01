Ricavi IMAX mondiali in calo del 13% rispetto all'anno scorso, nonostante i grandi incassi al botteghino

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Sia i profitti che il fatturato complessivo di Imax sono diminuiti in questo trimestre, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nonostante alcuni grandi blockbuster al botteghino che chiudano la fine del 2025 e l'inizio del 2026, entro la fine di marzo di quest'anno sembra che la casa cinematografica non sia ancora riuscita a guadagnare quanto nello stesso periodo dell'anno scorso.

Secondo Variety, Imax ha registrato 81 milioni di dollari di fatturato nel periodo di tre mesi terminato a marzo 2026, in calo del 6,5% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. L'utile netto dell'azienda è diminuito di ben il 26%, raggiungendo i 6,2 milioni di dollari. Tuttavia, l'utile per azione è salito a 17 centesimi, superando le aspettative di Wall Street, poiché gli analisti pensavano che l'azienda avrebbe guadagnato solo 79 milioni di dollari di ricavi nel primo trimestre, con utili rettificati di 15 centesimi per azione.

A livello mondiale, il totale di IMAX è stato di 260 milioni di dollari, in calo del 13% rispetto all'anno precedente. Anche se è un risultato deludente, è comprensibile, dato che il gigantesco Ne Zha 2 non è lì per trascinare la gente in massa al cinema. Grandi successi come Project Hail Mary e Avatar: Fire & Ash hanno aiutato a mantenere le cifre in linea con le aspettative.

"Il successo straordinario di Project Hail Mary — un'uscita filmata per Imax che ha più che raddoppiato le nostre proiezioni iniziali al botteghino — dimostra cosa può ottenere un blockbuster ben realizzato quando si basa pienamente sulla piattaforma IMAX. Quest'anno abbiamo diversi titoli di successo dei registi di Hollywood che faranno proprio questo," ha detto Natasha Fernandes, direttrice finanziaria di Imax.

Alcuni film importanti utilizzeranno la tecnologia di Imax entro la fine dell'anno, tra cui L'Odissea, Duna: Parte Tre, Narnia e Il Mandaloriano e Grogu. In breve, sembra che le cose si miglioreranno per Imax nei prossimi mesi.