Ricerca del MH370 scomparso per ripartire 11 anni dopo la scomparsa dell'aereo: ecco cosa devi sapere

La Malesia riprenderà la ricerca in mare profondo per il volo MH370 della Malaysia Airlines il 30 dicembre, rinnovando le speranze di trovare finalmente il jet scomparso più di un decennio fa con 239 persone a bordo.

Il Boeing 777 è scomparso poco dopo il decollo da Kuala Lumpur nel marzo 2014. I dati satellitari suggerirono successivamente che si era deviato dalla rotta e si era schiantata da qualche parte nell'Oceano Indiano meridionale, dando inizio a una delle ricerche aeree più complesse e costose della storia.

Una missione intermittente di 55 giorni

Il ministero dei trasporti malese ha dichiarato che la società statunitense di robotica marina Ocean Infinity condurrà una missione intermittente di 55 giorni in aree ad alta priorità sotto un accordo "no-find, no-fee". La compagnia verrà pagata solo se vengono individuati i relitti.

I funzionari hanno detto che il rinnovato sforzo riflette l'impegno del governo a portare chiusura alle famiglie. La Cina, che ha perso più di 150 cittadini nel disastro, ha dichiarato di apprezzare la rinnovata spinta della Malesia.

Ricerche precedenti, inclusa una vasta operazione multinazionale e una precedente missione Ocean Infinity nel 2018, non hanno trovato tracce dell'aereo, anche se detriti sono stati ritrovati a terra sulle coste e sulle isole africane nell'Oceano Indiano.