Rich Keeble di Clair Obscur e Lego Batman parlano di ruoli da sogno e del desiderio di interpretare più cattivi

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Alla Gamescom abbiamo incontrato l'attore e comico Rich Keeble. Conosciuto soprattutto dai videogiocatori per i suoi ruoli in Clair Obscur: Expedition 33 e Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, Keeble lavora nei videogiochi da anni, oltre a partecipare a numerosi progetti live-action come l'attuale fenomeno televisivo Rivals. Anche con un curriculum così impressionante, Keeble è alla ricerca di nuovi ruoli.

"La gente ti chiede sempre qual è il tuo ruolo da sogno," ha detto Keeble, riconoscendo di aver già raggiunto ruoli incredibili nel corso della sua carriera fino a quel momento. "Fare qualcosa come un cattivo di Batman. È incredibile, sai, fare qualcosa [come Due Facce] che è stato interpretato da Tommy Lee Jones, Aaron Eckhart, persino William Shatner lo ha interpretato. È una cosa straordinaria. Ma creare un personaggio che ancora non esiste è una cosa meravigliosa. Tipo, sai, voglio dire, un paio d'anni fa non avrei saputo di Monoco, eppure eccoci qui."

Durante l'intervista, non abbiamo potuto fare a meno di notare la borsa di Keeble, che aveva preso durante una visita allo stand CD Projekt Red. Niente di ufficiale, ma ha detto che gli piacerebbe interpretare un personaggio cattivo in quell'universo se ne avesse la possibilità, e che vorrebbe essere più spesso un cattivo.

"Sarebbe bello avere un personaggio figo, solo, non so, un po' burbero o malvagio in The Witcher o qualcosa del genere. Non so, qualsiasi cosa. Mi piacerebbe solo entrarci, credo," disse.

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa con Keeble di Gamescom qui sotto: