Richiedi un oggetto cosmetico gratuito per Sonic Racing: Crossworlds

Sappiamo che doversi registrare ovunque è spesso considerato un fastidio per i giocatori. I giochi Sega di solito non lo richiedono, ma il fatto è che può comunque essere una buona idea ottenere un account Sega.

Il colosso giapponese rilascia regolarmente DLC gratuiti per i suoi titoli e recentemente ha reso disponibile un nuovo costume per Shinobi: Art of Vengeance (un'offerta valida fino al 30 settembre). Ora hanno anche aggiunto Blue Star Extreme Gear, così puoi gareggiare con stile in Sonic Racing: Crossworlds, ed è completamente gratuito da richiedere per chiunque abbia un account.

Vai a questo link, crea un account Sega e ottieni un po' di intrattenimento digitale gratuito extra.